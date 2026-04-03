Resultados Caribeña Día último sorteo del viernes 3 de abril de 2026: números ganadores

Este viernes 3 de abril de 2026, día festivo, miles de apostadores en Colombia están atentos al sorteo diario de Caribeña Día, el chance que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La expectativa se centra en conocer los números ganadores y la quinta cifra, que permite aumentar el valor del premio en caso de coincidencia total con el boleto adquirido.



El sorteo se programa a las 2:30 p. m. y se transmite en vivo por los canales oficiales de YouTube y de los operadores autorizados. La transmisión en tiempo real garantiza transparencia y confiabilidad en la extracción, permitiendo a los jugadores verificar la combinación ganadora de inmediato.



Resultados Caribeña Día 3 de abril de 2026

El procedimiento del sorteo se realiza con baloteras y bajo la supervisión de notarios y delegados autorizados, asegurando que cada número extraído cumpla con los estándares de legalidad y transparencia.



Número ganador: 0043

Quinta cifra: 2

Es fundamental que los apostadores conserven sus tiquetes en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que el comprobante es el único documento válido para reclamar los premios. La coincidencia exacta del número de cuatro cifras y la quinta cifra determina el valor final del premio según la modalidad seleccionada por el jugador.



Cómo participar y modalidades de apuesta

Los interesados pueden adquirir sus tiquetes en puntos autorizados o a través de plataformas digitales habilitadas. Cada jugador elige un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y define el valor de la apuesta, que puede oscilar entre $500 y $10.000 pesos colombianos.

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Entre las principales modalidades de Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo y combinado: coincidencia exacta de las tres últimas cifras o en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

Reclamación de premios

Para premios menores a 48 UVT, se requiere presentar el tiquete original y documento de identidad. Para montos entre 48 y 181 UVT, se exige diligenciar el formulario SIPLAFT. Los premios iguales o superiores a 182 UVT requieren adicionalmente certificación bancaria vigente, y los pagos mayores se realizan mediante transferencia electrónica, generalmente en un plazo de ocho días hábiles.

Con el sorteo de hoy, Caribeña Día continúa consolidándose como una de las apuestas más populares del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que su combinación sea la ganadora y transformar su suerte al instante.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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