Resultados del Sinuano Día hoy, viernes 3 de abril de 2026: números ganadores

Este viernes 3 de abril de 2026, día festivo, miles de apostadores en Colombia siguen con atención los resultados de Sinuano Día, el chance diario que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La expectativa crece entre los participantes que esperan conocer si su número es el ganador y puede transformar su suerte.



El sorteo de Sinuano Día se programa a las 2:30 p.m. y se transmite en vivo por los canales oficiales de YouTube. La transmisión permite a los jugadores seguir cada fase del sorteo en tiempo real, desde la manipulación de las baloteras hasta la extracción del número ganador, garantizando transparencia y veracidad en el proceso.



Resultados Sinuano Día 3 de abril de 2026

El sorteo se realiza mediante baloteras bajo la supervisión de un notario y delegados autorizados, asegurando que cada número extraído cumpla con los estándares de legalidad.



Número ganador: 3200

Quinta cifra: 5

El boleto adquirido es el documento que acredita la apuesta y habilita el cobro del premio. Para ser válido, debe encontrarse en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. La coincidencia exacta del número de cuatro cifras junto con la quinta balota define el valor final del premio según la modalidad seleccionada por el jugador.



¿Cómo participar en Sinuano Día?

Participar es sencillo: los jugadores eligen un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y adquieren su tiquete en puntos autorizados como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados o mediante plataformas digitales habilitadas. La apuesta mínima permitida es de $500 pesos, y cada modalidad tiene un esquema de premios diferente según la cantidad de cifras acertadas.

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Entre las principales modalidades del juego se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en el orden definido.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo y combinado: coincidencia exacta de las tres últimas cifras o en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: cifra adicional que permite ganar premios complementarios según la categoría seleccionada.

¿Cómo reclamar los premios?

Para premios menores a 48 UVT, el cobro se realiza en el mismo punto de venta presentando el tiquete original y documento de identidad. Para montos superiores, se requieren formularios adicionales, como el SIPLAFT y certificaciones bancarias vigentes. Todos los pagos se realizan siguiendo los protocolos legales establecidos por Coljuegos.

Con el sorteo de este viernes, Sinuano Día mantiene su posición como uno de los juegos de azar diarios más populares del país, ofreciendo a miles de colombianos la oportunidad de cambiar su suerte con un simple acierto de números y balota.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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