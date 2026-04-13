Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

El inicio de la semana en Colombia trae consigo la expectativa de miles de apostadores que confían en el azar para transformar su realidad financiera. Este lunes 13 de abril de 2026, el sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de suerte y azar con mayor arraigo en el suroccidente del país y con presencia nacional, ha cumplido una nueva jornada bajo la vigilancia de las autoridades competentes.



Resultados Chontico Día de este lunes 13 de abril

Número Ganador Chontico Día, lunes 13 de abril:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Nota en desarrollo: El número será actualizado una vez se emita el resultado oficial)

¿Cómo jugar y cuánto cuesta?

El Chontico Día es una modalidad de chance que permite a los usuarios seleccionar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Para participar, el apostador puede dirigirse a cualquier punto de venta autorizado de las redes de juegos de azar en el país, como Gane o SuperGIROS.

La flexibilidad es una de sus principales características: la apuesta mínima suele rondar los $600 pesos (valor que puede variar según la red y los impuestos de ley aplicados), lo que lo convierte en un juego accesible para todo tipo de público. El usuario puede elegir jugar las cuatro cifras, las tres últimas, las dos últimas o incluso solo la última cifra, ajustando así sus probabilidades y el valor del premio.



Horarios y canales de transmisión

Este sorteo se realiza diariamente, de lunes a domingo, incluyendo días festivos. El Chontico Día juega específicamente a las 1:00 p.m. y los resultados se transmiten en vivo a través del canal regional Telepacífico. Además, los apostadores pueden verificar los números ganadores en las redes sociales oficiales del sorteo y en los principales portales de noticias del país pocos minutos después de finalizar el evento.



Bajo el popular lema "Gane tempranito, cada día más rico", el Chontico nació como una respuesta a la necesidad de los colombianos de tener sorteos con resultados inmediatos durante el día, complementando así la oferta de las loterías tradicionales que juegan de noche. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruto emblemático de la región del Valle del Cauca, donde se originó el sorteo.



El sistema funciona mediante cuatro tómbolas electromecánicas que seleccionan, de manera aleatoria, cada una de las cifras que conforman el número ganador, garantizando transparencia en el proceso.



Plan de premios del Chontico Día

El monto del premio depende directamente del valor apostado y la modalidad elegida. De acuerdo con la normativa vigente para el chance en Colombia:



Cuatro cifras (Directo): Paga 4.500 veces lo apostado.

Paga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras (Directo): Paga 400 veces lo apostado.

Paga 400 veces lo apostado. Dos cifras (Pata): Paga 50 veces lo apostado.

Paga 50 veces lo apostado. Una cifra (Uña): Paga 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su número coincide con el resultado de hoy, el primer paso es conservar el tiquete original en perfecto estado; cualquier tachadura o enmendadura podría invalidar el cobro.

Publicidad

Para premios menores (generalmente inferiores a 48 UVT), puede acercarse a cualquier punto de venta autorizado con su documento de identidad original. Si el premio es mayor, deberá dirigirse a las sedes principales de la entidad distribuidora para realizar el trámite de validación, donde se le solicitará la cédula de ciudadanía y el RUT actualizado para proceder con el pago, descontando las retenciones de ley (Ganancias Ocasionales) si aplica.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.