Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 22 de septiembre de 2025: números ganadores

Este lunes 22 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8196 del Chontico Día, como parte de la programación habitual que se realiza de lunes a sábado en horas de la tarde, incluyendo domingos y festivos. Este juego de azar es uno de los más representativos del suroccidente colombiano, especialmente en el departamento del Valle del Cauca, donde goza de gran aceptación entre los apostadores.

La mecánica del Chontico Día es sencilla, pero rigurosa: se extrae aleatoriamente un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. Esta dinámica permite una participación amplia y accesible para el público general, sin comprometer la transparencia del proceso. Cada número ganador es divulgado públicamente a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta físicos, garantizando así la confianza de los jugadores y la legitimidad del sorteo.



¿Cuándo son los sorteos del Chontico Millonario?

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada jornada del Chontico Día es transmitida en tiempo real, lo que permite a los participantes seguir de cerca el desarrollo del sorteo y verificar su transparencia. Para garantizar la integridad del proceso, se aplican estrictos protocolos de control que validan la legitimidad de cada extracción. Una vez finalizado el sorteo, los resultados son divulgados oficialmente por la Lotería del Valle del Cauca, entidad responsable del juego. Estos resultados están disponibles para consulta a través de plataformas digitales oficiales, medios autorizados y puntos de venta físicos, asegurando así el acceso oportuno y confiable a la información por parte del público.



Resultado del Chontico Día del 22 de septiembre de 2025

Número ganador: 1219

Quinta cifra: 1

Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6295 21 de Septiembre del 2025 0743 Chontico Día 8195 21 de Septiembre del 2025 5461 Chontico Noche 6294 20 de Septiembre del 2025 8702 Chontico Día 8194 20 de Septiembre del 2025 1936 Chontico Noche 6293 19 de Septiembre del 2025 0795 Chontico Día 8193 19 de Septiembre del 2025 0652 Super Chontico Noche 6292 18 de Septiembre del 2025 2784 Chontico Noche 6291 18 de Septiembre del 2025 7891 Chontico Día 8192 18 de Septiembre del 2025 3913 Chontico Noche 6290 17 de Septiembre del 2025 0838 Chontico Día 8191 17 de Septiembre del 2025 4170

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL