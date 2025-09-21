Resultados Chontico Día último sorteo hoy, domingo 21 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El sorteo Chontico Día es uno de los juegos de azar más importantes del suroccidente de Colombia, con especial acogida en el departamento del Valle del Cauca. Este domingo 21 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8195, como parte de la programación habitual que se desarrolla de lunes a sábado en horas de la tarde, incluyendo domingos y días festivos.
La mecánica del Chontico Día es sencilla, pero estructurada: se realiza una extracción aleatoria de un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. Esta dinámica permite una participación accesible para el público general, sin perder el rigor técnico que garantiza la transparencia del proceso. Cada número extraído es divulgado públicamente a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta físicos.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Cada jornada del Chontico Día se transmite en tiempo real, lo que permite a los participantes observar directamente el desarrollo del proceso. Para asegurar la integridad del sorteo, se implementan procedimientos de control que validan la legitimidad de cada extracción. Una vez finalizado, los resultados son divulgados por la entidad responsable, la Lotería del Valle del Cauca, y están disponibles para consulta a través de plataformas digitales oficiales y medios autorizados.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6294
|20 de septiembre de 2025
|8702
|Chontico Día
|8194
|20 de septiembre de 2025
|1936
|Chontico Noche
|6293
|19 de septiembre de 2025
|0795
|Chontico Día
|8193
|19 de septiembre de 2025
|0652
|Super Chontico Noche
|6292
|18 de septiembre de 2025
|2784
|Chontico Noche
|6291
|18 de septiembre de 2025
|7891
|Chontico Día
|8192
|18 de septiembre de 2025
|3913
|Chontico Noche
|6290
|17 de septiembre de 2025
|0838
|Chontico Día
|8191
|17 de septiembre de 2025
|4170
|Chontico Noche
|6289
|16 de septiembre de 2025
|4671
|Chontico Día
|8190
|16 de septiembre de 2025
|2562
|Chontico Noche
|6288
|15 de septiembre de 2025
|0900
|Chontico Día
|8189
|15 de septiembre de 2025
|1467
|Chontico Noche
|6287
|14 de septiembre de 2025
|0051
|Chontico Día
|8188
|14 de septiembre de 2025
|4804
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL