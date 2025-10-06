Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 6 de octubre de 2025: números ganadores

El lunes 6 de octubre de 2025 se lleva a cabo el sorteo número 8210 del juego Chontico Día. Este sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos, como parte del calendario oficial de sorteos en Colombia. La mecánica consiste en extraer una secuencia de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, mediante un sistema que genera resultados aleatorios. Al finalizar, el número ganador se publica en canales digitales, plataformas oficiales y puntos de venta autorizados.

Quienes participan en el Chontico Día pueden revisar el resultado para saber si su número coincide con el que fue extraído. Esta publicación hace parte del proceso establecido para garantizar la trazabilidad del juego, y se realiza de acuerdo con las normas que regulan los sorteos en el país.



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada jornada del Chontico Día se transmite en tiempo real, lo que permite ver todo el desarrollo del sorteo. Durante la emisión, se puede seguir cómo se extraen las cifras y verificar que el proceso se realiza según lo establecido. En cada etapa se aplican controles que cumplen con las normas del sistema de juego. Al terminar el sorteo, la Lotería del Valle del Cauca, que es la entidad responsable de organizarlo, publica el número ganador. Esta información se comparte por canales digitales, medios oficiales y puntos de venta autorizados, para que los participantes puedan consultarla fácilmente.



Resultado del Chontico Día del 6 de octubre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Super Chontico Noche 6312 05 de octubre del 2025 8420 Chontico Noche 6311 05 de octubre del 2025 0557 Chontico Día 8209 05 de octubre del 2025 8172 Chontico Noche 6310 04 de octubre del 2025 0662 Chontico Día 8208 04 de octubre del 2025 5675 Chontico Noche 6308 03 de octubre del 2025 1558 Chontico Día 8207 03 de octubre del 2025 8639 Chontico Noche 6307 02 de octubre del 2025 8273 Chontico Día 8206 02 de octubre del 2025 3419 Chontico Noche 6306 01 de octubre del 2025 9098 Chontico Día 8205 01 de octubre del 2025 0598 Chontico Noche 6305 30 de septiembre del 2025 3937 Chontico Día 8204 30 de septiembre del 2025 2618 Chontico Noche 6304 29 de septiembre del 2025 3501 Chontico Día 8203 29 de septiembre del 2025 7942 Chontico Noche 6303 28 de septiembre del 2025 8451 Chontico Día 8202 28 de septiembre del 2025 0832 Chontico Noche 6302 27 de septiembre del 2025 7382 Chontico Día 8201 27 de septiembre del 2025 3254

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL