Resultados Chontico Día último sorteo hoy, viernes 3 de octubre de 2025: números ganadores

El viernes 3 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número 8207 correspondiente al juego Chontico Día. Este sorteo se lleva a cabo diariamente a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y días festivos, como parte del calendario oficial de sorteos en Colombia.

La dinámica del juego consiste en la extracción de una secuencia numérica de cuatro cifras, comprendida entre 0000 y 9999. El proceso se ejecuta mediante un sistema diseñado para generar resultados aleatorios. Una vez finalizado el sorteo, el número obtenido se publica a través de canales digitales, plataformas oficiales y puntos de venta autorizados.

Los participantes del Chontico Día pueden consultar el resultado para verificar si sus apuestas coinciden con el número extraído. La publicación del resultado forma parte de los procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad del juego. Esta operación se realiza conforme a las disposiciones que regulan los sorteos en el país.



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada jornada del Chontico Día se presenta en tiempo real mediante una transmisión que permite observar el desarrollo completo del sorteo. Esta emisión ofrece la posibilidad de seguir el proceso de extracción de cifras y verificar su ejecución conforme a lo establecido. En cada fase del procedimiento se aplican medidas de control que responden a las normas del sistema de juego. Una vez finalizado el sorteo, la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de su organización, publica el resultado. La información se distribuye por canales digitales, medios oficiales y puntos de venta habilitados, lo que facilita la consulta por parte de quienes participan.



Resultado del Chontico Día del 3 de octubre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6307 02 de Octubre del 2025 8273 Chontico Día 8206 02 de Octubre del 2025 3419 Chontico Noche 6306 01 de Octubre del 2025 9098 Chontico Día 8205 01 de Octubre del 2025 0598 Chontico Noche 6305 30 de Septiembre del 2025 3937 Chontico Día 8204 30 de Septiembre del 2025 2618 Chontico Noche 6304 29 de Septiembre del 2025 3501 Chontico Día 8203 29 de Septiembre del 2025 7942 Chontico Noche 6303 28 de Septiembre del 2025 8451 Chontico Día 8202 28 de Septiembre del 2025 0832 Chontico Noche 6302 27 de Septiembre del 2025 7382 Chontico Día 8201 27 de Septiembre del 2025 3254 Super Chontico Noche 6301 25 de Septiembre del 2025 2121 Chontico Noche 6300 26 de Septiembre del 2025 8121 Chontico Día 8200 26 de Septiembre del 2025 3828 Chontico Noche 6299 25 de Septiembre del 2025 2307 Chontico Día 8199 25 de Septiembre del 2025 4937 Chontico Noche 6298 24 de Septiembre del 2025 9474 Chontico Día 8198 24 de Septiembre del 2025 1994

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

