Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 30 de septiembre de 2025: números ganadores

Este 30 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8204 del Chontico Día, chance que juega diariamente en horas de la tarde, incluso los domingos ni festivos. Este sorteo tiene mucho interés en el suroccidente del país, con actividad registrada principalmente en el departamento del Valle del Cauca.
El procedimiento del Chontico Día se basa en la elección de un número compuesto por cuatro cifras, dentro del rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Esta selección se realiza mediante un sistema aleatorio que permite la participación de cualquier persona interesada. El proceso está diseñado de manera que el resultado pueda ser consultado por el público. Una vez determinado el número ganador, este se difunde a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta autorizados. La publicación del resultado facilita el acceso directo a la información por parte de los participantes. Esta dinámica forma parte del conjunto de medidas que regulan el desarrollo del juego.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Cada sorteo del Chontico Día se transmite en directo, lo que permite a los participantes observar el desarrollo completo del procedimiento. Esta transmisión facilita el seguimiento del proceso y la verificación de su ejecución. Para mantener el orden y la legalidad del juego, se implementan medidas de control que regulan cada etapa de la extracción. Al concluir la jornada, los resultados son publicados por la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de la operación del juego. La información se pone a disposición del público mediante canales digitales, medios oficiales y puntos de venta autorizados. Esta distribución permite el acceso inmediato a los datos del sorteo, lo que favorece la consulta por parte de quienes participaron.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6304
|29 de Septiembre del 2025
|3501
|Chontico Día
|8203
|29 de Septiembre del 2025
|7942
|Chontico Noche
|6303
|28 de Septiembre del 2025
|8451
|Chontico Día
|8202
|28 de Septiembre del 2025
|0832
|Chontico Noche
|6302
|27 de Septiembre del 2025
|7382
|Chontico Día
|8201
|27 de Septiembre del 2025
|3254
|Super Chontico Noche
|6301
|25 de Septiembre del 2025
|2121
|Chontico Noche
|6300
|26 de Septiembre del 2025
|8121
|Chontico Día
|8200
|26 de Septiembre del 2025
|3828
|Chontico Noche
|6299
|25 de Septiembre del 2025
|2307
|Chontico Día
|8199
|25 de Septiembre del 2025
|4937
|Chontico Noche
|6298
|24 de Septiembre del 2025
|9474
|Chontico Día
|8198
|24 de Septiembre del 2025
|1994
|Chontico Noche
|6297
|23 de Septiembre del 2025
|9233
|Chontico Día
|8197
|23 de Septiembre del 2025
|6128
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
