Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 4 de agosto de 2026: números ganadores

En el inicio del octavo mes del año, la expectativa entre los miles de colombianos que confían diariamente en los juegos de suerte y azar se renueva. Este martes 4 de agosto de 2026, el tradicional sorteo del Chontico Día, uno de los chances con mayor historia, recordación y presencia en todo el país, realiza su habitual jornada diurna bajo la estricta vigilancia de las autoridades de control y la supervisión del sector de juegos territoriales.



Número Ganador Chontico Día, martes 4 de agosto

Estos son los resultados del sorteo Chontico Día de este martes 4 de agosto:



Número ganador: 6 - 8 - 0 - 4

La quinta: 7

(Nota en desarrollo: El resultado será actualizado en tiempo real una vez finalice la transmisión oficial y los concesionarios expidan el acta final).



¿Cómo funciona y cuál es el plan de premios?

El mecanismo de extracción del Chontico Día se apoya en tómbolas electromecánicas que eligen, de forma totalmente aleatoria, cuatro balotas numeradas del 0 al 9 para conformar una combinación de cuatro cifras (comprendida entre el 0000 y el 9999). Adicionalmente, el sistema incluye una quinta balota, la cual habilita dinámicas especiales y modalidades con acumulados multiplicadores.

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El esquema de premiación se rige bajo la reglamentación colombiana expedida por Coljuegos para el juego de chance. Sobre el valor neto apostado (descontando el IVA legal), el plan de premios otorga los siguientes incentivos:



Cuatro cifras (Directo): Paga 4.500 veces lo apostado al acertar todas las cifras en el orden exacto.

Paga 4.500 veces lo apostado al acertar todas las cifras en el orden exacto. Cuatro cifras (Combinado): Paga 308 veces el valor apostado al acertar los cuatro números en cualquier orden.

Paga 308 veces el valor apostado al acertar los cuatro números en cualquier orden. Tres cifras (Directo): Paga 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en orden.

Paga 400 veces lo apostado al acertar las últimas tres cifras en orden. Tres cifras (Combinado): Otorga 83 veces el valor jugado.

Otorga 83 veces el valor jugado. Dos cifras ("La pata"): Paga 50 veces la cantidad apostada.

Paga 50 veces la cantidad apostada. Una cifra ("La uña"): Retribuye 5 veces el valor jugado.

Horarios y canales de transmisión

El Chontico Día destaca por su constancia operativa: juega los 365 días del año, de lunes a domingo, incluyendo todos los días festivos. Las balotas comienzan a girar puntualmente a la 1:00 p.m.

La señal en televisión abierta se emite en directo por el canal regional Telepacífico. Asimismo, los boletines oficiales con los números ganadores quedan registrados inmediatamente en las plataformas web de las redes concesionarias y en los puntos de venta autorizados.



¿Cómo jugar y cuánto se puede apostar?

Participar es sumamente sencillo. Cualquier persona mayor de edad solo debe acudir a las redes de apuestas autorizadas en el país (como SuperGIROS, Gane o Paga Todo). El apostador indica el número de su preferencia y escoge a cuántas cifras desea apuntar.



La flexibilidad económica es un pilar fundamental de este sorteo, permitiendo apuestas legales que van desde los $500 pesos como valor mínimo hasta un tope sugerido de $25.000 pesos por formulario, permitiendo que cualquier persona participe según sus posibilidades.



¿Qué hacer si resulta ganador para reclamar el premio?

Si en la jornada de hoy su tiquete resulta premiado, debe seguir las siguientes pautas institucionales para garantizar un cobro seguro:



Cuide su formulario: El tiquete físico es un título valor al portador. Manténgalo libre de tachaduras, enmendaduras, humedad o rasgaduras, ya que cualquier alteración física puede anular la validez de la apuesta. Cobro de premios menores: Si el importe ganado no supera los topes de retención fijados por la norma tributaria (menos de 48 UVT), puede reclamarse de inmediato en efectivo en cualquier punto de la red autorizada presentando la cédula de ciudadanía original. Cobro de premios mayores: Cuando la ganancia es considerable (especialmente si supera las 182 UVT), el trámite se efectúa directamente en las sedes administrativas principales del concesionario. Se requerirá la presentación de la cédula original, fotocopia de la misma, el RUT actualizado y una certificación bancaria vigente, puesto que el pago de montos elevados se realiza a través de transferencia bancaria o cheque por motivos de seguridad. Tenga presente que sobre estos montos se aplicará la retención del impuesto a las ganancias ocasionales estipulado por la ley colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.