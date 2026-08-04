Resultados de Dorado Mañana hoy, 4 de agosto de 2026: número ganador del último sorteo

El Dorado Mañana realiza este martes 4 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que hace parte de los juegos de suerte y azar autorizados en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la información consignada en su comprobante.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Como ocurre en cada edición, el procedimiento de extracción se desarrolla bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del sorteo. Tras finalizar la transmisión oficial, los resultados quedan disponibles para consulta inmediata, permitiendo confirmar si el número registrado corresponde a alguna de las modalidades de premiación contempladas por el operador.

Resultados de Dorado Mañana del 4 de agosto de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 5041

Quinta cifra: 5

¿Cómo funciona Dorado Mañana?

Dorado Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrar la jugada en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas oficiales habilitadas por el operador.



Durante el sorteo se extrae una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta, también pueden obtenerse premios por coincidencias parciales, conforme a las reglas establecidas para este juego.



El comprobante entregado al registrar la apuesta constituye el único documento válido para verificar el resultado y adelantar cualquier trámite de reclamación.

Publicidad

¿Ganó? Así puede reclamar su premio

Si el número registrado coincide con el resultado oficial, el primer paso consiste en conservar el tiquete original en buen estado. El comprobante no debe presentar tachaduras, enmendaduras, roturas ni alteraciones que dificulten su validación.

De manera general, para reclamar un premio será necesario presentar:



El comprobante original de la apuesta.

El documento de identidad vigente.

Los formularios adicionales que solicite el operador cuando el valor del premio así lo requiera.

Los premios de menor cuantía normalmente pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados. En cambio, cuando el premio supera los montos establecidos por la normatividad vigente, el proceso debe realizarse directamente ante las oficinas del operador, cumpliendo los requisitos correspondientes.

Publicidad

Asimismo, cuando el valor del premio supera el límite fijado por la legislación colombiana para el chance, equivalente a 48 UVT, se aplica la retención por concepto de ganancias ocasionales, conforme a las disposiciones del Estatuto Tributario.

Recomendaciones para conservar el comprobante

Antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales y verificar que las cuatro cifras y, cuando corresponda, la quinta balota coincidan exactamente con la información registrada en el tiquete.

También se recomienda:



Conservar el comprobante original en un lugar seco y protegido.

Evitar doblarlo, romperlo o exponerlo al calor y la humedad.

No compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Revisar cuidadosamente la combinación ganadora antes de presentar una reclamación.

La legislación colombiana establece que los premios obtenidos en este sorteo pueden reclamarse dentro del año siguiente a la fecha de la extracción. Una vez vence ese plazo, el derecho al cobro expira, por lo que resulta conveniente verificar oportunamente los resultados y adelantar el trámite correspondiente en caso de obtener un premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad