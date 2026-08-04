Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 4 de agosto de 2026: números ganadores

El mes de agosto arranca con fuerza y con renovadas ilusiones entre los apostadores en todo el territorio nacional. Este martes 4 de agosto de 2026, miles de ciudadanos acuden a los puntos y terminales de servicios autorizados con la firme expectativa de acertar en el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances diurnos con mayor tradición, solidez y confiabilidad dentro del sistema de apuestas permanentes en Colombia.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, martes 4 de agosto, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta Balota:

(Nota: Este espacio en blanco se actualizará con las cifras oficiales tan pronto como concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y el operador autorizado publique el boletín definitivo de ganadores).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

El mecanismo del juego destaca por su total claridad. Durante la emisión en vivo y en presencia de delegados de las autoridades de control, se activan urnas electrónicas que contienen balotas numeradas del 0 al 9 para conformar el número ganador de cuatro cifras. De igual forma, se realiza la extracción de la "quinta balota", un número adicional que los concesionarios emplean para activar incentivos acumulados, promociones especiales o modalidades de doble chance.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Frente a las loterías tradicionales que requieren la compra de billetes o fracciones físicas con valores fijos, el chance destaca por su adaptabilidad presupuestaria:



Mecánica: El jugador elige libremente un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999).

El jugador elige libremente un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999). Flexibilidad de costo: Permite realizar apuestas desde montos muy accesibles, partiendo habitualmente de los $500 pesos (más el IVA legal correspondiente).

Permite realizar apuestas desde montos muy accesibles, partiendo habitualmente de los (más el IVA legal correspondiente). Modalidades de apuesta: Se puede jugar en "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto), "combinado" (las cuatro cifras en cualquier orden), o apostar a aciertos parciales como las tres primeras, las tres últimas o las dos últimas cifras ("pata").

Plan de premios y retenciones por ley

La retribución de los premios de chance en Colombia se encuentra estandarizada según la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía legal para reclamar el premio

En caso de resultar favorecido en el sorteo de este martes 4 de agosto, tenga en cuenta las normas legales para hacer efectivo su cobro de manera oportuna y sin contratiempos:



Conservación del tiquete: El formulario original de apuestas es el único documento válido ante la ley. Debe entregarse en perfecto estado, libre de enmiendas, tachones, rasgaduras o daños por humedad.

El formulario original de apuestas es el único documento válido ante la ley. Debe entregarse en perfecto estado, libre de enmiendas, tachones, rasgaduras o daños por humedad. Premios menores: Si la suma a cobrar es menor a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), el ganador puede acudir a cualquier punto físico autorizado de la red con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero.

Si la suma a cobrar es menor a (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), el ganador puede acudir a cualquier punto físico autorizado de la red con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero. Premios mayores: Si el premio supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe hacerse en las sedes principales del operador, donde se diligenciará el formulario de control SIPLAFT y se aplicará la retención del 20% por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales .

Si el premio supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe hacerse en las sedes principales del operador, donde se diligenciará el formulario de control y se aplicará la retención del . Término de caducidad: La ley establece un plazo de un año calendario (a contar desde la fecha del sorteo) para cobrar el premio. Cumplido dicho periodo sin ser reclamado, el dinero pasa de forma definitiva al fondo público de salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.