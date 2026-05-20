Resultados Chontico Día último sorteo hoy miércoles, 20 de mayo de 2026: números ganadores

El Chontico Día, uno de los chances más tradicionales y populares del suroccidente colombiano, volvió a captar la atención de miles de jugadores este miércoles 20 de mayo de 2026. Este sorteo, conocido por su frecuencia diaria y por su modalidad sencilla, se realiza todos los días hacia la 1:00 de la tarde, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número resultó ganador.



Resultados de Chontico Día hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Número ganador: 3 2 4 2

3 2 4 2 Quinta cifra: *

Este tipo de sorteos mantiene su vigencia en Colombia debido a su accesibilidad y a la expectativa diaria que genera entre quienes participan, especialmente en regiones como el Valle del Cauca, donde el Chontico tiene una larga tradición.

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Chontico Día: cómo jugar

El Chontico Día es un juego de azar tipo chance en el que los participantes eligen un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999.

El proceso es sencillo:



El jugador selecciona su número o permite que el sistema lo genere aleatoriamente. Define el monto que desea apostar. Elige la modalidad de juego según la cantidad de cifras que desea acertar. Compra el tiquete en un punto autorizado y espera el resultado del sorteo.

Entre las modalidades más comunes están:



Cuatro cifras directas: acertar el número exacto en el mismo orden.

Combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

Tres, dos o una cifra: premios por coincidencias parciales.

Esta flexibilidad hace que el juego sea atractivo tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan de manera frecuente.



Chontico Día: cuánto cuesta

El costo de participar en el Chontico Día varía según el monto que el jugador quiera apostar. En general:



Apuesta mínima: alrededor de $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: puede llegar hasta $10.000 pesos por jugada

Esta flexibilidad permite que personas con diferentes presupuestos puedan jugar. Además, el plan de premios resulta atractivo, ya que:



Acertar 4 cifras puede pagar hasta 4.500 veces lo apostado

Tres cifras pueden multiplicar significativamente la inversión

Incluso con dos o una cifra se obtienen ganancias menores

De esta manera, el juego ofrece múltiples posibilidades de retorno, incluso con apuestas bajas.



Chontico Día: qué días juega

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su frecuencia. A diferencia de otros sorteos, se juega con regularidad diaria:



Se realiza todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos

El horario habitual del sorteo es alrededor de la 1:00 p. m.

Gracias a esta programación, los jugadores tienen la oportunidad constante de participar y comprobar resultados el mismo día, lo que aumenta el dinamismo del juego.

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Chontico Día: qué hacer si se gana

En caso de resultar ganador del Chontico Día, es fundamental seguir ciertos pasos para reclamar el premio correctamente:



Conservar el tiquete original, ya que es el único documento válido. Verificar el resultado en fuentes oficiales o en puntos autorizados. Dirigirse a un punto de pago autorizado para reclamar el premio. Presentar documento de identidad; para premios mayores también puede requerirse fotocopia del mismo.

El proceso de reclamación es generalmente rápido, pero depende del monto ganado. Para premios más altos pueden aplicarse requisitos adicionales y retenciones legales establecidas por la normativa colombiana.

En conclusión, el resultado del Chontico Día de este miércoles 20 de mayo de 2026 (5263) confirma el atractivo de este juego dentro del panorama de los chances en Colombia. Su facilidad de participación, bajo costo y múltiples premios lo mantienen como una de las opciones favoritas entre quienes buscan probar suerte a diario.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias