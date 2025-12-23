Resultados Chontico Día, último sorteo martes 23 de diciembre de 2025: números ganadores

Este martes 23 de diciembre de 2025 se realiza un nuevo sorteo del chance Chontico Día, uno de los juegos de azar con mayor tradición en el Valle del Cauca y en distintas regiones del país. El sorteo tiene lugar a la 1:00 de la tarde, horario en el que cientos de apostadores siguen la transmisión a través de los canales autorizados, atentos al momento en que se revelan las cifras ganadoras.



Durante el proceso se lleva a cabo la preparación del sorteo y la posterior extracción de las balotas que permiten identificar los números oficiales, Estos son divulgados por la Lotería del Valle del Cauca una vez concluya el procedimiento. Como ocurre en cada jornada, los jugadores revisan sus tiquetes y esperan la confirmación del resultado final.



Resultados EN VIVO Chontico Día, martes 23 de diciembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

El Chontico Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y mantiene su popularidad gracias a su accesibilidad y a las distintas modalidades de apuesta que ofrece a los jugadores.



¿Cómo se juega el chance Chontico?

Para participar en el Chontico, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y definir el valor de la apuesta. El tiquete puede adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, supermercados, droguerías y papelerías, así como en plataformas habilitadas. El sistema permite escoger el número de manera manual o dejarlo al azar. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

El tipo de jugada debe definirse al momento de comprar el tiquete, ya que de ello depende el monto del premio en caso de acertar.



Modalidades y premios del Chontico

El chance Chontico ofrece diferentes opciones de premio, de acuerdo con el número de cifras acertadas y la modalidad elegida:



Una cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor apostado.

Tres cifras (pleno): multiplica la apuesta por 400.

Tres cifras (combinado): paga 83 veces el valor apostado.

Cuatro cifras (superpleno): paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): paga 308 veces el valor apostado.

Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto, por lo que se recomienda revisar con atención el tipo de apuesta antes de realizar la jugada.



Horarios de los sorteos del Chontico

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m.

todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m. Chontico Noche:

-Lunes a viernes: 7:00 p.m.

-Sábados: 10:00 p.m.

-Domingos y festivos: 8:00 p.m.

-Lunes a viernes: 7:00 p.m. -Sábados: 10:00 p.m. -Domingos y festivos: 8:00 p.m. Super Chontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido. Los premios inferiores a $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete, siempre que este se encuentre en buen estado y sin enmendaduras.



Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe realizarse en puntos autorizados, como Paga Todo. En estos casos, el ganador debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado en el reverso con los datos personales, además de una fotocopia de la cédula de ciudadanía. Dependiendo del monto, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formularios de certificación. El pago se efectúa mediante cheque.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010.

El chance Chontico está regulado por Coljuegos y operado por la Lotería del Valle del Cauca, entidades encargadas de garantizar la legalidad, transparencia y correcto desarrollo de los sorteos.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a.m.

Domingos y festivos: 12:00 p.m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a.m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p.m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p.m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p.m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 7:00 p.m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p.m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p.m.

Domingos y festivos: 1:00 p.m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p.m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p.m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p.m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p.m.

Sábado: 9:00 p.m.

Domingo: 10:00 p.m.

Festivos: 8:00 p.m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p.m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p.m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p.m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p.m.

Sábado: 11:00 p.m.

Domingos y festivos: 9:00 p.m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p.m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y rectificación propia de Noticias Caracol.

