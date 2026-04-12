Resultados Chontico Noche hoy, domingo 12 de abril de 2026: números ganadores

El Chontico Noche realizó un nuevo sorteo este domingo 12 de abril de 2026, manteniéndose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde cuenta con alta participación.

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Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en la jornada nocturna, generando expectativa entre miles de apostadores atentos a conocer si acertaron la combinación ganadora.



Resultados Chontico Noche hoy, domingo 12 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

Número ganador: 1340

1340 Quinta cifra: 5

Se recomienda a los participantes verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede seleccionar manualmente o dejar al azar en el punto de venta. Luego, define el valor de la apuesta y la modalidad en la que desea jugar.



Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas (superpleno)

Combinado

Tres cifras

Dos cifras

Una cifra

Cada una ofrece diferentes probabilidades y premios.

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¿Cuánto cuesta jugar?

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad. El valor mínimo de la apuesta suele iniciar desde 500 pesos colombianos, aunque puede variar según la modalidad elegida.

¿Cuándo se juega el Chontico Noche?

Este sorteo se realiza todos los días:

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Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Su frecuencia diaria lo convierte en uno de los juegos más constantes del país.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental:

Conservar el tiquete original en buen estado

Verificar el resultado en canales autorizados

Premios menores: pueden cobrarse en puntos de venta autorizados

pueden cobrarse en puntos de venta autorizados Premios mayores: requieren documento de identidad y, en algunos casos, certificación bancaria

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio es de un año desde la fecha del sorteo.

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los chances más jugados en Colombia, manteniendo viva la expectativa diaria de miles de apostadores.

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