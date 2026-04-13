Resultados Chontico Noche hoy, lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

El Chontico Noche realizó un nuevo sorteo este lunes 13 de abril de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde registra una alta participación.



Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en la jornada nocturna, generando expectativa entre miles de apostadores que esperaban conocer si acertaron la combinación ganadora.



Resultados Chontico Noche hoy, lunes 13 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

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Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los participantes verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede seleccionar manualmente o dejar al azar en el punto de venta. Luego, define el valor de la apuesta y la modalidad en la que desea jugar.

Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas (superpleno)

Combinado

Tres cifras

Dos cifras

Una cifra

Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades y tipos de premio.

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad. El valor mínimo de apuesta suele iniciar desde los 500 pesos colombianos, aunque puede variar según la modalidad elegida.



¿Cuándo se juega el Chontico Noche?

Este sorteo se realiza todos los días:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Su frecuencia diaria lo convierte en uno de los juegos más constantes en el país.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental:

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Conservar el tiquete original en buen estado.

Verificar el resultado en canales autorizados.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren la presentación del documento de identidad y, en algunos casos, certificación bancaria.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio es de un año desde la fecha del sorteo.

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El Chontico Noche continúa siendo uno de los chances más jugados en Colombia, manteniendo viva la expectativa diaria de miles de apostadores.

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