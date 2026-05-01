Resultados Chontico Noche hoy, viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

El Chontico Noche realiza este viernes 1 de mayo de 2026 un nuevo sorteo, consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde cuenta con alta participación.



Como es habitual, el sorteo se llevará a cabo en la jornada nocturna, generando expectativa entre miles de apostadores atentos a conocer los números ganadores del Chontico Noche.



Resultados Chontico Noche hoy, viernes 1 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los resultados del Chontico Noche hoy:

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Número ganador: 6526

6526 Quinta cifra: 9

Se recomienda a los participantes verificar los resultados del chance Chontico Noche únicamente en canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.



¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Participar en el chance Chontico Noche es sencillo:

Elegir un número de cuatro cifras

Definir el valor de la apuesta

Escoger la modalidad de juego



Modalidades del Chontico Noche:



Cuatro cifras directas (superpleno)

Combinado

Tres cifras

Dos cifras

Una cifra

Cada modalidad ofrece diferentes probabilidades y premios, lo que permite ajustar la estrategia de juego.



¿Cuánto cuesta jugar el Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad:

Publicidad

Apuesta mínima desde 500 pesos colombianos

El valor puede variar según la modalidad elegida

¿Cuándo se juega el Chontico Noche?

El sorteo Chontico Noche se realiza todos los días en estos horarios:

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Si resulta ganador del Chontico Noche, tenga en cuenta:

Publicidad

Conservar el tiquete original en buen estado

Verificar los resultados en canales oficiales

Presentar documento de identidad

Formas de cobro:

Premios menores: en puntos de venta autorizados

Premios mayores: requieren validaciones adicionales y, en algunos casos, certificación bancaria

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio es de un año desde la fecha del sorteo.

El Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los chances más jugados en Colombia, manteniendo la expectativa diaria de miles de apostadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.