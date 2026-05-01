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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Noche hoy, viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Noche hoy, viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

Siga aquí los resultados EN VIVO del sorteo y verifique si fue uno de los afortunados.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 1 de may, 2026
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Sinuano Noche 6 marzo 2026: resultados, números ganadores de hoy
Sinuano Noche 6 marzo 2026: resultados, números ganadores de hoy -
El Sinuano - Getty Images

La noche de este viernes 1 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Sinuano Noche, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Como es habitual, miles de apostadores están atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y comprobar si la suerte estuvo de su lado.

Este sorteo se lleva a cabo diariamente en su horario habitual, consolidándose como una opción confiable dentro del mercado de apuestas gracias a su trayectoria y controles de transparencia.

Resultados Sinuano Noche hoy, 1 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, aquí podrá consultar los números ganadores:

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  • Número ganador: Por confirmar
  • Serie: Por confirmar

¿Cómo jugar Sinuano Noche?

Participar en Sinuano Noche es sencillo y accesible:

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    Resultados Caribeña Noche hoy, viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

  • Elegir un número de cuatro cifras (0000 a 9999).
  • Definir el valor de la apuesta según su presupuesto.
  • Seleccionar la modalidad de juego.

Modalidades de premio

El plan de premios depende del nivel de acierto:

  • Cuatro cifras exactas: paga 4.500 veces lo apostado.
  • Tres cifras en orden: paga 400 veces.
  • Dos cifras en orden: paga 50 veces.
  • Una cifra (uña): paga 5 veces.

Horario del sorteo

El sorteo de Sinuano Noche se transmite en vivo:

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingo y festivo: 8:30 p. m.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, tenga en cuenta:

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  • Conservar el tiquete original en buen estado.
  • Verificar los resultados en canales oficiales.
  • Presentar su documento de identidad.

Premios menores: se cobran en puntos autorizados. Premios mayores: requieren trámite en oficinas principales.

Además, recuerde que existe un plazo máximo de un año para reclamar el dinero.

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El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los chances favoritos en Colombia, manteniendo cada noche la expectativa de miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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