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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Súper Astro Luna hoy, viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Súper Astro Luna hoy, viernes 1 de mayo de 2026: números ganadores

Consulte aquí los resultados EN VIVO de Súper Astro Luna y verifique si es el ganador de la fecha.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 1 de may, 2026
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Super Astro Luna
Foto: Freepik / Super Astro Luna

El Súper Astro Luna juega un nuevo sorteo este viernes 1 de mayo de 2026, consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Miles de apostadores permanecen atentos al resultado nocturno, a la espera de conocer la combinación ganadora.

Este juego se destaca por su dinámica, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, lo que amplía las posibilidades de ganar.

Resultados Súper Astro Luna hoy, 1 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo, estos serán los resultados:

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  • Número ganador: Por confirmar
  • Signo zodiacal: Por confirmar

Para obtener el premio mayor, los jugadores deben acertar tanto el número como el signo zodiacal en el orden exacto. También existen premios por aciertos parciales.

¿Cómo jugar Súper Astro Luna?

Participar en Súper Astro Luna es sencillo:

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  • Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).
  • Asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco.
  • Definir el valor de la apuesta.

También existe la opción automática, en la que el sistema asigna la combinación al azar.

Horarios del sorteo

El sorteo se realiza diariamente en horario nocturno:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Plan de premios

El esquema de pagos incluye varias modalidades:

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  • 4 cifras + signo: paga hasta 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces.

¿Cómo reclamar el premio?

En caso de resultar ganador, tenga en cuenta:

  • Conservar el tiquete en buen estado.
  • Verificar los resultados en canales oficiales.
  • Presentar su documento de identidad.

Premios menores: se cobran en puntos autorizados. Premios mayores: requieren validaciones adicionales y están sujetos a retenciones de ley.

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El Súper Astro Luna continúa posicionándose como una de las opciones favoritas del chance en Colombia, manteniendo la expectativa diaria entre miles de jugadores.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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