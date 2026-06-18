Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 18 de junio de 2026: números ganadores

Miles de colombianos siguen atentos a una nueva edición de Dorado Mañana, uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del país. Día tras día, los apostadores esperan conocer la combinación ganadora con la ilusión de acertar y obtener alguno de los premios que ofrece este juego de suerte y azar.

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Como es habitual, el sorteo se lleva a cabo a las 10:50 a. m. y los resultados son divulgados a través de los canales oficiales y plataformas autorizadas, donde los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó favorecida.

Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, 18 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: 7928

Quinta cifra: 3

Los resultados son certificados por las autoridades competentes y publicados por los operadores autorizados para garantizar la transparencia del proceso.



¿Cómo participar en Dorado Mañana?

Dorado Mañana funciona bajo la modalidad de apuestas permanentes o chance. Los jugadores pueden elegir combinaciones de una a cuatro cifras dentro del rango comprendido entre el 0000 y el 9999.

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Las principales modalidades de juego son:

Apuesta directa: exige acertar el número exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Apuesta combinada: permite ganar si las cifras coinciden en un orden diferente, aunque el premio es menor.

Gracias a esta flexibilidad, el sorteo mantiene una amplia participación en distintas regiones del país.

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Plan de premios de Dorado Mañana

El esquema de pagos contempla diferentes niveles de acierto:

4 cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinadas: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directas: paga 400 veces el valor apostado.

2 cifras ("pata"): aproximadamente 50 veces la inversión.

1 cifra ("uña"): aproximadamente 5 veces el valor jugado.

Estas modalidades permiten obtener premios incluso sin acertar la combinación completa.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, pues constituye el único soporte válido para realizar el cobro.

Para reclamar el premio, generalmente deberá:

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Presentar el tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Presentar un documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por el operador autorizado según el monto del premio.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos de venta habilitados, mientras que los montos más altos pueden requerir trámites adicionales en oficinas autorizadas.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana vigente.