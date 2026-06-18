Precio del dólar en Colombia registra aumento para este 18 de junio: sigue por encima de $ 3.400

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 18 de junio de 2026 se ubicó en $3.439,91. La cotización del dólar estadounidense registró un leve aumento frente a la jornada anterior, ya que el miércoles 17 de junio la tasa de cambio se ubicó en $3.427,07. La diferencia entre ambos días es de $12,84, equivalente a un incremento del 0,37 %.

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Al comparar el comportamiento del dólar con el de una semana atrás, se observa una importante reducción. El 11 de junio de 2026 la TRM se encontraba en un nivel superior, por lo que la cotización actual representa una caída de $127,20, equivalente a una disminución del 3,57 %.

En contraste, frente a la cotización de hace un mes, la moneda estadounidense mantiene una tendencia bajista. El 18 de mayo de 2026, el dólar se negociaba en aproximadamente $3.796,78, por lo que el precio actual es $356,87 inferior, lo que representa una reducción del 9,4 %.



El dólar acumula una caída de más de $317 en lo corrido de 2026

La tendencia descendente también se refleja al comparar la TRM actual con el inicio del año. Desde los primeros días de 2026, cuando la tasa representativa del mercado se ubicaba cerca de los $3.757,08, el dólar acumula una caída de $317,17, equivalente a una reducción del 8,44 %.



El contraste es aún mayor frente al mismo periodo de 2025. Para esta fecha del año pasado, la TRM se ubicaba cerca de los $4.098,83 por dólar, lo que significa que la moneda estadounidense se ha reducido en $658,92 durante los últimos doce meses, una variación de 16,08 %.

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El comportamiento del dólar continúa influenciado por factores como las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, los movimientos de los mercados internacionales y la evolución de los precios del petróleo, variables que suelen tener un impacto directo sobre la tasa de cambio en Colombia.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

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