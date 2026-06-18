Resultados Sinuano Día, último sorteo hoy jueves 18 de junio de 2026: números ganadores

Miles de colombianos siguen atentos este jueves 18 de junio de 2026 a una nueva jornada del Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la región Caribe y en diferentes zonas del país. Cada día, los participantes esperan conocer el resultado oficial con la ilusión de que su número elegido sea el ganador.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se realiza en horas de la tarde y, una vez concluya la extracción oficial y se complete el proceso de verificación, los operadores autorizados publicarán la combinación ganadora correspondiente a la jornada.

Número ganador: por definir

Quinta balota: por definir



Los resultados son divulgados mediante los canales oficiales del operador, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.



¿Cómo jugar Sinuano?

Participar en este sorteo es sencillo. El jugador debe elegir una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y definir el valor de su apuesta en un punto de venta autorizado.

Publicidad

Existen diferentes modalidades de juego, entre ellas el acierto de las cuatro cifras en orden exacto, apuestas combinadas y opciones que premian coincidencias con las últimas cifras del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta jugar Sinuano?

Una de las principales características del Sinuano es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde aproximadamente $500 pesos colombianos, permitiendo que distintos tipos de jugadores participen según sus posibilidades económicas.

Publicidad

Los premios dependen de la modalidad elegida y del valor apostado. Acertar las cuatro cifras en orden exacto puede otorgar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.

¿Qué días se juega Sinuano?

El Sinuano se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y cuenta con dos sorteos diarios:

Sinuano Día: aproximadamente a las 2:30 p. m.

Sinuano Noche: generalmente a las 10:30 p. m.

Esta frecuencia permite que los apostadores tengan oportunidades constantes para probar su suerte.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio.

Publicidad

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

Presentar el comprobante original de la apuesta.

Llevar un documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el operador en premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir procesos adicionales de validación.

Publicidad

Los operadores recomiendan consultar los resultados únicamente en canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.