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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores

Recuerde que los tachones o enmendaduras harán que su billete sea inválido para reclamar el premio en caso de salir ganador. Consulte EN VIVO los resultados de la noche de este miércoles.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 20 de may, 2026
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Resultados Chontico Noche último sorteo miércoles 8 de abril: los números ganadores

El sorteo Chontico Noche es uno de los juegos de chance más representativos del suroccidente colombiano, con amplia presencia en el Valle del Cauca. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m., mientras que los sábados y domingos tiene horarios especiales.

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Como ocurre diariamente, miles de apostadores están atentos al resultado oficial y a la quinta cifra asignada al sorteo.

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Resultado del Chontico Noche del 20 de mayo de 2026

  • Número ganador: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Los resultados oficiales son divulgados a través de los canales autorizados y plataformas digitales de la entidad operadora.

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Para participar, el jugador debe:

  1. Elegir un número de cuatro cifras.
  2. Definir el valor de la apuesta.
  3. Comprar el tiquete en un punto autorizado.

Las apuestas pueden realizarse en tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas autorizadas. El valor mínimo de la apuesta es de $500 pesos.

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Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes modalidades según el tipo de acierto:

  • Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras combinado: paga $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar el premio?

Premios menores

Los premios de hasta $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado.

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Premios mayores

Para premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe hacerse en puntos autorizados.

Requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado.
  • Presentar fotocopia de la cédula.

En algunos casos, también pueden solicitar documentos adicionales como el RUT o formularios tributarios.

El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro prescribe según la normativa vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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