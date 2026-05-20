Bancolombia explicó a sus usuarios cómo quitar el 4x1000 de su cuenta de ahorros

El 4x1000 es un impuesto en Colombia que se aplica a los movimientos de dinero en el sistema financiero. Se cobra cuando una persona retira dinero, hace transferencias o usa ciertos servicios bancarios. El valor corresponde a cuatro pesos por cada mil pesos movidos. Este cobro no lo define el banco, sino la ley en Colombia.



Aunque parezca algo mínimo, el impuesto del 4x1000 se refleja especialmente cuando se realizan pagos entre varias cuentas o transferencias frecuentes de un banco a otro. Muchas personas buscan reducir este costo. Por eso existe la opción de tener una cuenta exenta. Esto no elimina el impuesto en todos los casos, pero sí permite evitarlo dentro de un límite de movimientos al mes.



¿Cómo quitar el 4x1000 en Bancolombia?

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A través de su pagina web oficial, Bancolombia informó que "para hacerlo comunícate con nuestra Sucursal Telefónica, y esta novedad queda aplicada desde la fecha en que realices la solicitud. O acércate a una Sucursal Física con tu documento de identidad original, llena el formato de exención que te entrega uno de nuestros asesores, y los cambios se implementan de 2 a 3 días hábiles, ten presente que para realizar este proceso es necesario ser el único titular de la cuenta".

Agregó: "Solo puedes tener una de tus cuentas de ahorros sin cobro del 4x1.000. Si tienes otra libre de este impuesto, incluso en otro banco, o en una compañía de financiamiento o cooperativa, no es posible disponer de una cuenta adicional sin este cobro. Conoce cómo saber si tu cuenta no está marcada para que no se cobre el impuesto 4x1.000 por la App Bancolombia. Si eres pensionado, tienes derecho a acceder a 2 cuentas libres de este impuesto. Una tradicional, y otra en la que recibes tu mesada pensional".



¿Qué cambió en el 4x1000 desde el 13 de diciembre de 2024?

Desde el 13 de diciembre de 2024 entró en vigencia un cambio clave en el manejo del 4x1000 en Colombia. La modificación viene del artículo 65 de la Ley 2277 de 2022 y cambia la forma en que se aplica la exención del impuesto. Con el cambio, ya no se necesita marcar una sola cuenta. La norma establece que todas las cuentas de una persona pueden quedar exentas, siempre que la suma total de los movimientos mensuales en todas ellas no supere ese mismo tope de 350 UVT.



Esto cambia la lógica del impuesto. En lugar de revisar una sola cuenta, ahora el sistema debe revisar el total del dinero que se mueve entre todas las cuentas del mismo titular. Si el total está por debajo del límite, no se cobra el 4x1000 en ninguna. Si lo supera, el impuesto se aplica sobre el exceso.



¿Por qué no se han visto los cambios en el impuesto del 4x1000?

Aunque la norma empezó a regir el 13 de diciembre de 2024, en la práctica muchos usuarios no han visto el cambio. Según Henry González, periodista experto en finanzas de Noticias Caracol la razón principal es operativa. El nuevo sistema exige que todos los bancos, cooperativas y entidades financieras compartan información para sumar los movimientos de cada persona en tiempo real o de forma periódica. Esto implica crear una base de datos o un sistema que permita saber cuánto dinero mueve una persona en todas sus cuentas, sin importar en qué entidad estén. Sin ese sistema, no es posible aplicar la exención de forma correcta.



El problema es que ese sistema no ha estado listo. Varias entidades no han logrado hacer ajustes técnicos necesarios antes de la fecha establecida. También hay dificultades de coordinación. El sistema financiero en Colombia incluye bancos, cooperativas, fondos y billeteras digitales, que deben intercambiar datos. Esto ha generado retrasos porque no todos usan las mismas plataformas ni tienen los mismos acuerdos para compartir información.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL