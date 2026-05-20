Resultados Sinuano Día hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Mitad de semana y la expectativa se mantiene al máximo entre la comunidad de apostadores en Colombia. Este miércoles 20 de mayo, el Sinuano Día vuelve a capturar la atención de miles de ciudadanos que, con tiquete en mano, confían en su intuición y en el azar para cambiar su realidad financiera. Este sorteo, consolidado como un verdadero estandarte de las apuestas permanentes, sigue demostrando por qué es uno de los juegos más estables, transparentes y queridos en todo el territorio nacional.



Números ganadores del sorteo Sinuano Día

Este fue el resultado que dejó el sorteo de este miércoles 20 de mayo:



Número Ganador Sinuano Día:

Quinta balota:

¿Cómo se juega y cuánto se puede invertir?

El origen de este tradicional juego de azar está ligado a la riqueza cultural de la Costa Norte colombiana, específicamente al departamento de Córdoba. Su nombre rinde tributo al Río Sinú, la arteria fluvial que moldea la vida de la región. Lo que comenzó hace décadas como un chance local gestionado por empresas autorizadas como Record, se transformó paulatinamente en un producto de alcance nacional. Hoy en día, la marca goza de una sólida reputación técnica gracias a la confiabilidad de sus dinámicas y la inmediatez en el pago de sus obligaciones.

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La metodología del Sinuano Día destaca por su sencillez. El usuario debe seleccionar un número compuesto por cuatro cifras (en el rango que va desde el 0000 hasta el 9999).

Su principal atractivo comercial radica en la flexibilidad de la apuesta. A diferencia de los billetes de lotería tradicionales, aquí no existe una tarifa fija de compra; es el propio apostador quien define el presupuesto de su jugada. Los puntos de venta autorizados —como las extensas redes de SuperGIROS y Record— permiten registrar apuestas desde montos mínimos muy bajos, por lo general a partir de los $500 pesos.



Horarios y canales de transmisión oficial

Para quienes desean seguir los resultados al instante, el Sinuano Día se caracteriza por una puntualidad milimétrica. El sorteo se realiza los 365 días del año (incluyendo los días feriados) a las 2:30 p. m. (hora de Colombia).



La producción y el despliegue del sorteo se transmiten en directo a través de las pantallas de Telecaribe, el canal regional de la Costa. Quienes no puedan sintonizar la señal de televisión tienen a su disposición los portales digitales de noticias, las redes sociales de la marca y las terminales de los concesionarios oficiales, donde la información se actualiza de manera inmediata tras la certificación de los delegados.



Plan de premios de El Sinuano Día

El esquema de premiación del Sinuano opera bajo los estrictos parámetros de la ley de apuestas permanentes en Colombia, distribuyendo sus dividendos de la siguiente manera:



Cuatro cifras (Pleno): Retribuye con 4.500 veces el valor neto apostado. Tres cifras: Paga 400 veces el monto invertido. Dos cifras: Genera un rendimiento de 50 veces el valor de la apuesta. Una cifra (Última posición): Otorga 5 veces lo apostado al jugador.

Guía para el cobro de los ganadores

Si la combinación que seleccionó coincide con las balotas oficiales de este miércoles 20 de mayo, preste atención a las directrices legales para reclamar su dinero de manera segura:



El tiquete es sagrado: Guarde el comprobante físico en un lugar óptimo. No se admiten documentos con enmendaduras, roturas o alteraciones de ninguna índole.

Guarde el comprobante físico en un lugar óptimo. No se admiten documentos con enmendaduras, roturas o alteraciones de ninguna índole. Validación de identidad: Acuda a la oficina comercial portando su cédula de ciudadanía original .

Acuda a la oficina comercial portando su . Consideraciones impositivas: Las cuantías menores se liquidan en efectivo de forma inmediata en las taquillas operativas. Por el contrario, si la cifra del premio es igual o superior a las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario vigente), el proceso debe gestionarse en las sedes principales del concesionario, donde por ley se aplica la retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.