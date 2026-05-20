Resultados Caribeña Día hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

La expectativa se renueva a mitad de semana con una nueva jornada de emociones y esperanzas en todo el territorio nacional. Este miércoles 20 de mayo de 2026, miles de apostadores centran su atención en las balotas de La Caribeña Día, uno de los juegos de suerte y azar diurnos más queridos, estables y de mayor tradición en Colombia, con especial arraigo en la región norte.

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Este juego de apuestas permanentes representa mucho más que el anhelo de un incentivo económico para los colombianos; constituye un pilar de financiamiento social. Por ley, cada tiquete sellado transfiere recursos directos e indirectos a los fondos del sistema de salud pública de los departamentos, transformando el entretenimiento en bienestar comunitario.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial para el sorteo de la tarde de hoy, miércoles 20 de mayo, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta Balota:

(Nota editorial: Este espacio se actualizará en tiempo real tan pronto el concesionario oficial valide el boletín de resultados tras el sorteo de las 2:30 p. m.).

Historia y funcionamiento del sorteo

La Caribeña nació con una marcada identidad costera, diseñada para conectar con la cotidianidad, la cultura y el entusiasmo del Caribe colombiano. Su rápido crecimiento, fundamentado en la transparencia de sus sorteos y la agilidad para desembolsar los premios, la llevó a superar las fronteras de su región de origen. Hoy en día, es un chance de cobertura nacional operado por redes multiservicios de gran envergadura como SuperGiros y Sured, bajo la estricta vigilancia de Coljuegos.

El funcionamiento técnico del sorteo es riguroso. En cada jornada se emplean cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9. La extracción de una balota por cada urna da forma a la combinación principal de cuatro dígitos. Para dinamizar el juego, se integra la modalidad de la "quinta balota", la cual funciona como un número adicional que habilita planes especiales de premios e incentivos según las promociones vigentes de la red operadora.



¿Cuándo juega y dónde ver los resultados en vivo?

Una de las mayores ventajas de la Caribeña Día es su constancia, ofreciendo oportunidades de ganar de lunes a sábado a las 2:30 p. m.. Los domingos y días festivos el sorteo no descansa y mantiene una programación vespertina similar.



El proceso se realiza con el acompañamiento de delegados de las autoridades de control para certificar la legalidad de las balotas. Los apostadores pueden seguir la transmisión en vivo a través del canal regional Telecaribe, o consultar de manera inmediata el número favorecido en las plataformas digitales oficiales y en los principales portales de loterías del país.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

El chance destaca por encima de las loterías tradicionales gracias a su flexibilidad, ya que no requiere la compra de un billete preimpreso con valor fijo. El usuario es quien personaliza su apuesta:



Mecánica: Se elige una combinación de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999).

Se elige una combinación de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999). Bajo costo: El valor de la apuesta se adapta a cualquier presupuesto, permitiendo jugar desde un monto mínimo de $500 pesos colombianos (más el IVA legal).

El valor de la apuesta se adapta a cualquier presupuesto, permitiendo jugar desde un monto mínimo de colombianos (más el IVA legal). Modalidades: El jugador puede apuntar al "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto) o al "combinado" (mismas cifras en cualquier orden). De igual forma, es válido apostar solo a las tres primeras cifras, las tres últimas o las dos últimas ("pata").

Plan de premios y normativa

El esquema de ganancias se rige bajo la Ley 643 de 2001, ofreciendo los siguientes dividendos según el dinero invertido:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía para reclamar el premio de forma segura

Si la fortuna lo acompaña en este sorteo del 20 de mayo, siga de forma estricta estos pasos para hacer efectivo su cobro:



Estado del formulario: El tiquete de apuestas es el único documento legal para el cobro. Debe presentarse en perfectas condiciones, sin tachaduras, enmiendas, envolturas o humedad.

El tiquete de apuestas es el único documento legal para el cobro. Debe presentarse en perfectas condiciones, sin tachaduras, enmiendas, envolturas o humedad. Premios menores: Si el valor del premio está por debajo de las 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede cobrarlo de inmediato en cualquier punto físico o sucursal autorizada de la red prestadora presentando su cédula original.

Si el valor del premio está por debajo de las (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede cobrarlo de inmediato en cualquier punto físico o sucursal autorizada de la red prestadora presentando su cédula original. Premios mayores: Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe hacerse en las oficinas principales del concesionario. Se le solicitará diligenciar el formulario SIPLAFT y se aplicará un descuento del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales .

Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe hacerse en las oficinas principales del concesionario. Se le solicitará diligenciar el formulario y se aplicará un descuento del . Caducidad: No olvide que tiene un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para reclamar el dinero. Transcurrido ese tiempo, los recursos pasan legalmente al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.