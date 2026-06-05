Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, viernes 5 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo Chontico Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores están atentos a los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora y acceder a los premios que ofrece esta modalidad. Estos son los resultados del sorteo del viernes 5 de junio.
Resultado del Chontico Noche del viernes 5 de junio de 2026
- Número ganador: 1318
- Quinta cifra: 9
Los resultados oficiales son publicados por los operadores autorizados una vez finaliza la transmisión del sorteo y pueden consultarse a través de sus canales digitales y puntos de venta habilitados.
Horarios oficiales de los sorteos Chontico
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Chontico Día
- Todos los días del año, incluidos domingos y festivos.
- Hora: 1:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Superchontico Millonario
- Todos los jueves.
- Hora: 9:30 p. m.
Cada sorteo se transmite en vivo y cuenta con controles y protocolos que buscan garantizar la transparencia del proceso.
¿Cómo se juega el Chontico?
Para participar, el jugador debe:
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- Elegir un número de cuatro cifras.
- Definir el valor de la apuesta.
- Comprar el tiquete en un punto autorizado.
Las apuestas pueden realizarse en establecimientos autorizados como tiendas, droguerías, supermercados, papelerías y redes de servicios habilitadas para la comercialización del chance.
El valor mínimo de apuesta es de $500 pesos.
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Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes opciones de ganancia según la cantidad de cifras acertadas:
- Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras directas (pleno): paga $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras combinadas: paga $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras directas (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras combinadas (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.
Cada modalidad debe ser seleccionada al momento de realizar la apuesta.
¿Cómo reclamar un premio?
El procedimiento depende del valor ganado.
Premios menores a $100.000
- Pueden reclamarse directamente en el punto de venta.
- Es obligatorio presentar el tiquete original en buen estado.
Premios iguales o superiores a $100.000
Deben reclamarse en puntos autorizados por el operador.
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Requisitos
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original diligenciado.
- Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Dependiendo del monto ganado, el operador puede solicitar documentación adicional como RUT o formularios específicos.
Recomendaciones para los apostadores
Los organizadores recuerdan que los tiquetes con tachones, enmendaduras o alteraciones pueden perder validez para el cobro del premio.
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Asimismo, recomiendan conservar el comprobante en buen estado y verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar errores o fraudes.
El plazo para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo, conforme a lo establecido en la legislación colombiana vigente.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.