Resultados Chontico Noche, último sorteo lunes 15 de diciembre de 2025: números ganadores

El sorteo Chontico Noche, uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano, vuelve a captar la atención de miles de jugadores este lunes con la publicación de los resultados correspondientes a su más reciente edición.



Este chance, ampliamente jugado en el Valle del Cauca y otras regiones del país, mantiene su constancia con sorteos diarios que fortalecen la participación de sus apostadores. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 de la noche, mientras que los fines de semana y festivos cuenta con horarios especiales.



Resultados EN VIVO del Chontico Noche, lunes 15 de diciembre de 2025

Número ganador: 6742

6742 Quinta cifra: 0

El operador oficial del juego publica y confirma los resultados completos a través de sus canales autorizados a lo largo de la jornada.

El Chontico Noche se transmite en vivo mediante los canales habilitados por la Lotería del Valle del Cauca. Cada extracción está sometida a controles técnicos y legales que garantizan la transparencia, la aleatoriedad y el cumplimiento de la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia.



Horarios oficiales del Chontico

Chontico Día



Todos los días del año, incluidos domingos y festivos: 1:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario



Jueves: 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico?

El mecanismo del juego es sencillo:



Elegir un número de cuatro cifras, de forma manual o aleatoria. Definir el valor de la apuesta, que inicia desde los $500. Comprar el tiquete en puntos autorizados como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados o plataformas digitales como Paga Todo.

Modalidades de premio

Una cifra (uña): $5 por cada peso apostado

Dos cifras (pata): $50

Tres cifras (pleno): $400

Tres cifras combinadas: $83

Cuatro cifras (superpleno): $4.500

Cuatro cifras combinadas: $308

Cada modalidad debe seleccionarse al momento de realizar la apuesta.



¿Resultó ganador? Así puede reclamar su premio

Premios menores (hasta $100.000):

Pueden cobrarse en el mismo punto de venta donde se adquirió el tiquete o con el lotero autorizado.



Premios iguales o superiores a $100.000:



Deben reclamarse en puntos oficiales como Paga Todo.



Requisitos para el cobro:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y diligenciado en el reverso.

Adjuntar fotocopia de la cédula.

El pago se realiza mediante cheque en una entidad bancaria autorizada. Los premios tienen una vigencia de un año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.

Otros chances disponibles en Colombia

En el país también se juegan diariamente otros sorteos como Antioqueñita, Dorado, La Culona, El Samán de la Suerte, Fantástica, Motilón, Pijao de Oro, Super Astro, entre otros, cada uno con horarios definidos en jornadas diurnas y nocturnas.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co