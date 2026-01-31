Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 31 de enero de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha se realiza en la noche de hoy, sábado 31 de enero de 2026, y mantiene en expectativa a miles de apostadores en todo el país, que siguen atentos la transmisión oficial con la esperanza de acertar la combinación ganadora. Se trata de uno de los juegos de azar más populares de Colombia, reconocido por sus millonarios acumulados y por la frecuencia de sus sorteos semanales.



Baloto y Revancha llevan a cabo su sorteo nocturno entre las 11:00 y las 11:15 p.m., bajo los protocolos establecidos por el operador del juego. La transmisión se realiza EN VIVO a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales, como YouTube y Facebook Live, lo que permite a los jugadores conocer en tiempo real los resultados del sorteo principal y de la modalidad Revancha.

Baloto continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más seguidos del país, gracias a la magnitud de sus premios y a su dinámica de juego, que ofrece múltiples categorías de aciertos y la posibilidad de participar en dos sorteos con una sola apuesta.

Resultados del sorteo Baloto y Revancha hoy, sábado 31 de enero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo de esta noche, se confirman los números ganadores correspondientes a la jornada de hoy.



Baloto



Números: 16 - 26 - 11 - 09 - 06

16 - 26 - 11 - 09 - 06 Superbalota: 09

El acumulado de Baloto se mantiene como uno de los más atractivos del calendario de juegos de azar. En caso de no registrarse un ganador con todos los aciertos, el premio mayor continuará acumulándose para el próximo sorteo.



Revancha

La modalidad Revancha se juega con la misma combinación seleccionada por el apostador, pero cuenta con un acumulado independiente.



Números: 08 - 20 - 12 - 24 - 36

08 - 20 - 12 - 24 - 36 Superbalota: 04

Al igual que en el sorteo principal, si no hay ganadores con la combinación completa, el acumulado de Revancha aumenta para la siguiente edición.



¿Cómo funciona el sistema de premios de Baloto y Revancha?

Baloto y Revancha operan bajo un sistema paramutual, en el cual el valor de los premios depende del total de las ventas. Del recaudo, el 50 % se destina a la bolsa de premios y, de este porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El valor restante se distribuye entre las diferentes categorías de aciertos.

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar, el jugador debe elegir:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una Superbalota entre el 1 y el 16.

El valor de la apuesta es:



Baloto: $5.700

Baloto con Revancha: $7.800

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, tiendas habilitadas y a través del sitio web oficial de Baloto. Existe además la opción de seleccionar más números para aumentar las probabilidades de ganar, lo que incrementa el valor de la apuesta.

Con el sorteo de hoy, sábado 31 de enero de 2026, Baloto y Revancha reafirman su lugar como uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos que, noche tras noche, confían en que la suerte pueda cambiarles la vida en cuestión de segundos.

