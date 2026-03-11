Resultados de Baloto y Revancha último sorteo del 11 de marzo de 2026: números ganadores

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Baloto y su modalidad Revancha, uno de los juegos de azar más populares en Colombia y que cada semana despierta la expectativa de miles de jugadores en diferentes regiones del país.



Los sorteos de Baloto y Revancha se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, con el fin de garantizar la transparencia de cada una de las extracciones. Durante el proceso intervienen delegados y autoridades encargadas de verificar que la dinámica del juego se cumpla conforme a las normas establecidas.

Como es habitual, la transmisión del sorteo se realiza en horas de la noche, aproximadamente hacia las 11:00 p.m., y puede seguirse en vivo a través de Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales del juego, incluyendo transmisiones por Facebook Live y YouTube. A través de estos espacios, los jugadores pueden observar en tiempo real la extracción de las balotas y conocer los números que conforman la combinación ganadora del sorteo.



Resultados EN VIVO de Baloto Revancha

Una vez finaliza el proceso de extracción y se oficializan los resultados, la organización del juego publica la combinación ganadora correspondiente al sorteo de esta jornada.

Baloto



Números: 38, 40, 30, 17, 23

38, 40, 30, 17, 23 Superbalota: 07

Revancha



Números: 11, 09, 23, 33, 22

11, 09, 23, 33, 22 Superbalota: 06

Tras la finalización de la transmisión, los resultados oficiales se difunden a través de los canales institucionales del juego. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes únicamente con la información publicada en estas plataformas antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo funciona Baloto y la modalidad Revancha?

Baloto opera mediante un sistema en el que los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación participa automáticamente en el sorteo principal del juego.

La modalidad Revancha es una opción adicional que permite que la misma combinación de números participe en un segundo sorteo independiente. De esta manera, los jugadores tienen una oportunidad extra de ganar sin necesidad de elegir nuevos números.



El valor del tiquete para participar en el sorteo principal de Baloto es de $6.000, mientras que el costo de la apuesta que incluye la opción de Revancha es de $9.000. Los jugadores pueden adquirir sus tiquetes en puntos de venta autorizados, redes de loteros o mediante plataformas digitales habilitadas en Colombia.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, los jugadores deben conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es indispensable para iniciar el proceso de reclamación. Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante el operador del juego.



También es importante tener en cuenta que, según la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, correspondiente al impuesto sobre ganancias ocasionales.

Si en una jornada el premio mayor no registra ganador, el acumulado pasa automáticamente al siguiente sorteo, lo que incrementa el monto disponible y aumenta la expectativa entre los participantes.

Con el sorteo de este miércoles 11 de marzo de 2026, Baloto y su modalidad Revancha continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más seguidos en el país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana esperan acertar la combinación ganadora y cambiar su vida con un solo resultado.

