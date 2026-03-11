Resultados de la Lotería de Manizales del 11 de marzo de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y que cada semana concentra la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia.



La Lotería de Manizales, administrada por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), mantiene una larga trayectoria dentro del calendario semanal de sorteos en Colombia. Además de ofrecer premios millonarios, el juego tiene un componente social importante, ya que los recursos obtenidos a través de la venta de billetes contribuyen al financiamiento y fortalecimiento del sistema de salud.

Como es habitual, el sorteo se desarrolla en horario nocturno y bajo estrictos controles de supervisión que buscan garantizar la transparencia de todo el proceso. La transmisión oficial se realiza a partir de las 11:00 p.m. mediante los canales digitales de la entidad.



Resultados de la Lotería de Manizales

Una vez finaliza la transmisión oficial y se validan los resultados del sorteo, la entidad publica la combinación ganadora del premio mayor.



Número ganador: 2202

2202 Serie: 309

Las autoridades de la lotería recomiendan a los jugadores revisar cuidadosamente su billete físico o comprobante digital y verificar la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La mecánica del sorteo consiste en la adquisición de un billete compuesto por una combinación de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999, acompañada de una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto el número como la serie exacta.

Cada billete se divide en cuatro fracciones, lo que permite a los jugadores participar con una inversión menor. El valor de cada fracción es de $3.000, mientras que el costo del billete completo es de $12.000. En caso de resultar ganador con una fracción, el premio se paga proporcionalmente.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

Para el sorteo de esta jornada, la Lotería de Manizales ofrece un premio mayor de $2.600 millones, acompañado de una amplia estructura de premios secos y pagos por aproximaciones que incrementan las posibilidades de ganar.



Entre los incentivos contemplados se encuentran:



Tres secos de $200 millones

Cinco secos de $100 millones

Diez secos de $80 millones

Diez secos de $60 millones

Diez secos de $50 millones

Diez secos de $40 millones

Además, el plan de premios reconoce coincidencias parciales con el número ganador, como:



Tres primeras cifras

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

Número ganador en cualquier orden

Estas modalidades permiten que más jugadores tengan la posibilidad de acceder a incentivos económicos incluso sin acertar la combinación completa con la serie correspondiente.



Tenga en cuenta las recomendaciones para reclamar los premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro. Para premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante el operador oficial de la lotería, presentando el documento de identidad original y cumpliendo con los requisitos establecidos.



Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia y deben reclamarse dentro del plazo estipulado por la normativa, que generalmente puede extenderse hasta 12 meses después del sorteo.

Con el sorteo de este miércoles 11 de marzo de 2026, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

