Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: números ganadores

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Valle, uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia y que cada semana concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones del país. Durante la jornada, los participantes siguen atentos la transmisión oficial con la expectativa de conocer la combinación ganadora del premio mayor y los incentivos adicionales incluidos en el plan de premios.



El sorteo se lleva a cabo en horario nocturno y bajo estrictos protocolos de control y supervisión que buscan garantizar la transparencia del proceso. Como es habitual, la transmisión se realiza EN VIVO a través del canal regional Telepacífico, así como en las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Valle, entre ellas YouTube y Facebook Live. Esto permite que los jugadores puedan observar en tiempo real la extracción de los números y verificar inmediatamente los resultados.

La Lotería del Valle es administrada por la Beneficencia del Valle del Cauca y se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del calendario semanal de loterías en el país. Además de ofrecer premios millonarios, el juego también contribuye al financiamiento de programas sociales y al fortalecimiento de iniciativas de bienestar en la región.



Resultados de la Lotería del Valle, miércoles 11 de marzo de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial y se valida la información correspondiente al sorteo de la jornada, se confirma la combinación ganadora del premio mayor:



Número ganador: 3148

3148 Serie: 040

La entidad recuerda a los jugadores que los únicos resultados válidos son los publicados en los canales oficiales de la Lotería del Valle, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente los billetes antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Valle?

Para este sorteo semanal, la Lotería del Valle cuenta con un atractivo plan de premios que amplía las oportunidades de ganar para los participantes. El esquema está encabezado por un premio mayor de $9.000 millones, acompañado de diversos premios secos y pagos por aproximaciones.

Entre los principales incentivos se encuentran:



Premio mayor: $9.000 millones

Un premio seco de: $500 millones

Dos premios secos de: $100 millones

Tres premios secos de: $60 millones

Un premio seco de: $40 millones

Veinticinco premios secos de: $30 millones

A estos premios se suman incentivos por aproximaciones, que reconocen coincidencias parciales con el número ganador, como primeras cifras, últimas cifras, número en diferente orden o coincidencias sin la serie correspondiente.



¿Cómo participar y reclamar los premios?

Los interesados en participar en este sorteo pueden adquirir el billete completo o fracciones autorizadas en puntos de venta habilitados en distintas ciudades del país. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, elementos que determinan la combinación ganadora.



El valor del billete completo es de $18.000, y el pago del premio se realiza de forma proporcional según la fracción adquirida por el jugador.



En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado y sin alteraciones. Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante la Lotería del Valle, presentando el documento de identidad correspondiente.

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia y deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Con el sorteo de este miércoles 11 de marzo de 2026, la Lotería del Valle continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más importantes del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte les favorezca en cada nueva jornada.

