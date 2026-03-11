Resultados de la Lotería del Meta del 11 de marzo de 2026: números ganadores del sorteo de hoy

Este miércoles 11 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y que cada semana reúne la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones del país.



El tradicional sorteo, conocido popularmente como “la llanerita de los colombianos”, vuelve a captar la atención de los jugadores que esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y los incentivos adicionales contemplados en su plan de premios.

Como es habitual, el sorteo se lleva a cabo en horas de la noche y bajo estrictos controles de supervisión que buscan garantizar la transparencia del proceso. Los participantes pueden seguir la transmisión en vivo a partir de las 10:30 p.m., a través de los canales oficiales de la lotería en plataformas digitales como Facebook y YouTube, así como por medio de la señal del Canal Trece.



Resultados de la Lotería del Meta, miércoles 11 de marzo de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial y se valida el resultado del sorteo, la entidad divulga la combinación ganadora del premio mayor:



Número ganador: 4641

4641 Serie: 048

Las autoridades de la lotería recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes únicamente con la información publicada en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica, elementos que determinan la posibilidad de obtener el premio mayor o alguno de los incentivos adicionales del sorteo.

El valor del billete cuesta 12.000 pesos, también existe la posibilidad de adquirir fracciones, que generalmente tienen un costo aproximado de $4.000, lo que facilita la participación de más jugadores.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Meta?

El sorteo cuenta con un premio mayor de $1.800 millones, además de un esquema de premios secundarios que amplía las probabilidades de resultar ganador.



Entre los incentivos más destacados del plan de premios se incluyen:



Premios secos de $300 millones

Premios secos de $200 millones

Premios secos de $100 millones

Premios secos de $50 millones

Premios secos de $20 millones

Premios secos de $10 millones

A estos se suman pagos por aproximaciones y coincidencias parciales con el número ganador, lo que permite que varios participantes puedan obtener premios incluso si no aciertan la combinación completa.



¿Ganó? Así puede reclamar los premios

Los premios de menor valor pueden reclamarse en puntos de pago autorizados o en entidades afiliadas al sistema de loterías. En el caso de premios mayores, generalmente aquellos que superan montos cercanos a $50 millones, los ganadores deben realizar el trámite directamente ante el operador oficial del sorteo.



Para iniciar el proceso de cobro es indispensable presentar el billete original en buen estado, sin alteraciones, junto con el documento de identidad correspondiente. Además, los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la normativa tributaria vigente en Colombia.

El plazo para reclamar los premios suele ser limitado, generalmente entre 30 y 60 días calendario. Si el ganador no realiza el trámite dentro de este periodo, los recursos pasan a destinarse a programas sociales y fondos definidos por la ley.

Con el sorteo de este miércoles 11 de marzo de 2026, la Lotería del Meta continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado en cada nueva jornada.

