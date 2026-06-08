Resultados de Caribeña Día hoy, lunes 8 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Los resultados de Caribeña Día correspondientes a este lunes 8 de junio de 2026 ya pueden ser consultados por los participantes que realizaron sus apuestas para esta jornada. Una vez concluido el proceso de extracción oficial, los jugadores tienen la posibilidad de verificar si la combinación registrada en sus comprobantes coincide con las cifras favorecidas del día.



Este sorteo hace parte de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia y se desarrolla diariamente bajo los mecanismos de supervisión establecidos para los juegos de suerte y azar. Tras finalizar la extracción, los resultados son divulgados a través de los canales habilitados por el operador para consulta pública.

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Resultados de Caribeña Día del 8 de junio de 2026

Luego de concluir el sorteo correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Quinta cifra: X

Los participantes pueden revisar sus comprobantes para determinar si obtuvieron algún acierto de acuerdo con las modalidades vigentes del juego.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

Caribeña Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 2:30 de la tarde, momento en el que se define la combinación ganadora de cada jornada.



Una vez finalizado el procedimiento, los resultados son publicados en los medios y plataformas autorizadas para que los apostadores puedan verificar la información correspondiente al sorteo.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

La mecánica de juego consiste en elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

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Dependiendo de la modalidad seleccionada, los participantes pueden acceder a diferentes opciones de premio por acertar el número completo o algunas de sus cifras. Además, el sistema contempla una quinta cifra utilizada en determinadas modalidades definidas por el operador.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y en plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

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Modalidades de apuesta disponibles

Caribeña Día cuenta con distintas modalidades de participación que permiten realizar diferentes tipos de jugadas:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Pata (dos últimas cifras).

Uña (última cifra).

Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto y pago, establecidas dentro del reglamento del juego.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original en buen estado, sin deterioros, tachaduras o modificaciones que puedan afectar su validez.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos exigidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir procesos adicionales ante las oficinas habilitadas por el operador.

Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores recomiendan revisar cuidadosamente los datos impresos en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservar el documento hasta confirmar el resultado oficial.

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Asimismo, aconsejan consultar los números ganadores únicamente a través de canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co