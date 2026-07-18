Resultados de Chontico Día del 18 de julio de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteo

El Chontico Día realiza este sábado 18 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que mantiene programación todos los días del año en Colombia. Como ocurre en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso y la publicación oficial de los resultados.

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Una vez finaliza el sorteo, el operador divulga la combinación ganadora para que las personas que registraron una jugada puedan verificar si las cifras de su comprobante coinciden con el resultado oficial. Además de entregar premios en diferentes modalidades, este juego hace parte del sistema de apuestas permanentes autorizado en el país.

Resultados de Chontico Día del 18 de julio de 2026

Luego de concluir la extracción correspondiente a este sábado, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 0223

0223 Quinta cifra: 9

Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada por el operador. En las modalidades que la contemplan, también debe verificarse la quinta cifra.



¿Cómo se juega Chontico Día?

Para participar en Chontico Día, cada persona debe seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta. La jugada puede registrarse en puntos de venta autorizados, como tiendas, droguerías, supermercados, papelerías y otros establecimientos habilitados, así como en las plataformas digitales disponibles.



Durante el proceso de compra, el participante puede elegir manualmente la combinación de su preferencia o permitir que el sistema genere un número de manera aleatoria. El valor mínimo establecido para participar es de 500 pesos, correspondiente a la apuesta base definida por el operador.

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Horarios de los sorteos de Chontico

La programación de los sorteos se mantiene durante todo el año:



Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m.

todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m. Chontico Noche: de lunes a viernes a las 7:00 p.m.

de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Sábados: a las 10:00 p.m.

a las 10:00 p.m. Domingos y festivos: a las 8:00 p.m.

a las 8:00 p.m. Superchontico Millonario: todos los jueves a las 9:30 p.m.

Modalidades de premios

El plan de premios contempla distintas categorías, dependiendo del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto obtenido.

Las principales modalidades son:



Una cifra (uña): paga cinco veces el valor apostado.

paga cinco veces el valor apostado. Dos cifras (pata) : entrega 50 veces el monto registrado.

: entrega 50 veces el monto registrado. Tres cifras directo (pleno): paga 400 veces el valor de la apuesta.

paga 400 veces el valor de la apuesta. Tres cifras combinado: entrega 83 veces el monto apostado.

entrega 83 veces el monto apostado. Cuatro cifras directo (superpleno): paga 4.500 veces el valor registrado.

paga 4.500 veces el valor registrado. Cuatro cifras combinado (supercombinado): entrega 308 veces el monto de la apuesta.

El premio definitivo dependerá de la modalidad seleccionada y del valor consignado en el comprobante.

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¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido. Cuando el valor es inferior a 100.000 pesos, el pago suele realizarse directamente en el punto autorizado donde fue adquirida la jugada, siempre que se presente el tiquete original en buen estado.

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el trámite debe adelantarse en los puntos autorizados por el operador. Para ello, generalmente se solicita presentar el comprobante original, diligenciar los datos personales en el reverso del documento, aportar una copia del documento de identidad y, cuando corresponda, cumplir con requisitos adicionales como la presentación del Registro Único Tributario (RUT) o formularios establecidos para premios de mayor cuantía.

Las autoridades recuerdan que el comprobante ganador tiene un plazo legal de un año, contado a partir de la fecha del sorteo, para ser reclamado. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente. También aconsejan no compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería y proteger el documento de daños o alteraciones para evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co