Resultados de Caribeña Día del 18 de julio de 2026: número ganador y quinta cifra del último sorteo

La Caribeña Día realiza este sábado 18 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador publica la combinación ganadora para que quienes registraron una jugada puedan verificar si las cifras de su comprobante coinciden con el resultado del día.

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El sorteo se transmite mediante los canales autorizados y, al finalizar el proceso, se divulgan el número ganador y la quinta cifra, información que hace parte del resultado oficial de esta modalidad. Las autoridades recomiendan consultar únicamente las fuentes oficiales y conservar el comprobante en buen estado hasta confirmar si corresponde el reconocimiento de algún premio.

Resultados de Caribeña Día del 18 de julio de 2026

Tras concluir la extracción oficial de este sábado, estos son los resultados del sorteo:



Número ganador: (por definir)

(por definir) Quinta cifra: (por definir)

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial anunciada. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también debe verificarse este dato, ya que acertarlo puede incrementar el valor del premio de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.



¿Cómo participar en Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte del sistema de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999, definir el valor de la jugada y registrar la apuesta en un punto de venta autorizado.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta modalidad. Una vez adquirida la jugada, el comprobante debe conservarse en buen estado, ya que constituye el único documento válido para verificar el resultado y, en caso de corresponder, iniciar el proceso de cobro.

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La extracción se realiza diariamente y, además del número ganador de cuatro cifras, el sorteo incluye una quinta cifra que participa en determinadas modalidades de premiación.

Modalidades de juego

Caribeña Día ofrece diferentes opciones de participación, según el tipo de apuesta registrada y la cantidad de cifras acertadas.

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Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Cada modalidad tiene condiciones específicas para determinar el valor del premio, por lo que es recomendable revisar la información del comprobante antes de realizar cualquier verificación.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos será indispensable presentar el tiquete original, sin alteraciones, junto con un documento de identidad vigente.

Para premios inferiores a 48 UVT, generalmente se solicita el comprobante original y una copia del documento de identidad. Cuando el valor se encuentra entre 48 y 181 UVT, también debe diligenciarse el formulario SIPLAFT. Si el premio corresponde a 182 UVT o más, además de los documentos anteriores, será necesario presentar una certificación bancaria vigente para que el pago pueda efectuarse mediante transferencia electrónica, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador.

Las autoridades también recomiendan no compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el propósito de reducir el riesgo de fraude. Asimismo, aconsejan verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro del premio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co