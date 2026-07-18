Resultados de Sinuano Día del 18 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este sábado 18 de julio de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una modalidad de chance que se desarrolla todos los días del año en Colombia. Una vez concluye la extracción oficial, el operador divulga la combinación ganadora para que quienes registraron una jugada puedan verificar si las cifras de su comprobante coinciden con el resultado anunciado.

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El sorteo se lleva a cabo bajo un procedimiento previamente establecido y con supervisión durante cada una de sus etapas. Tras finalizar la transmisión oficial, el número ganador y la quinta cifra quedan disponibles a través de los canales autorizados, permitiendo la consulta inmediata de los resultados correspondientes a la jornada.

Resultados de Sinuano Día del 18 de julio de 2026

Luego de finalizar el sorteo de este sábado, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: (por definir)

Quinta cifra: (por definir)

Antes de iniciar cualquier proceso relacionado con el cobro de un premio, es importante verificar que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial publicada por el operador. En las modalidades que incluyen la quinta cifra, también será necesario comprobar que ese dato corresponda con el resultado anunciado.



¿Cómo funciona el Sinuano Día?

El Sinuano Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la jugada y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.

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Durante la extracción oficial se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Esta última hace parte del resultado oficial y únicamente se aplica en las modalidades de juego que la contemplan.

La transmisión del sorteo se realiza en vivo y cuenta con la presencia de un notario y de delegados autorizados, quienes supervisan el desarrollo del procedimiento y certifican la validez de los resultados publicados.

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Modalidades de juego disponibles

El Sinuano Día ofrece diferentes alternativas de participación, de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta registrada.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno).

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, disponible para las modalidades que incluyen esta opción.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de efectuar cualquier verificación.

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

De manera general, para efectuar el cobro se requiere presentar el comprobante original y un documento de identidad vigente. En premios de mayor cuantía, el operador podrá solicitar documentación adicional de acuerdo con la normatividad aplicable.

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Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, evitar modificar o deteriorar el comprobante y no compartir fotografías completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería, como medida preventiva frente a posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co