Resultados de Chontico Día del 4 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Chontico Día realiza este sábado 4 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteo, una de las modalidades de chance que se juega diariamente en Colombia. Tras la extracción oficial, el operador da a conocer la combinación ganadora para que quienes adquirieron su tiquete puedan verificar de forma rápida si obtuvieron alguno de los premios disponibles.



Como ocurre todos los días del año, el proceso se desarrolla bajo estrictas normas de supervisión para los juegos de suerte y azar en el país. Una vez finaliza la jornada, los resultados oficiales son publicados mediante los canales autorizados, lo que permite consultar la información de manera segura y verificar el número registrado en el comprobante de la apuesta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades recomiendan conservar el tiquete en buen estado hasta confirmar el resultado oficial y evitar compartir imágenes completas del documento en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Resultados de Chontico Día del 4 de julio de 2026

Concluido el sorteo correspondiente a este sábado, estos son los números de la suerte:



Número ganador: 4419

4419 Quinta cifra: 2Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, es importante que usted revise cuidadosamente que la combinación registrada en su comprobante coincida exactamente con la anunciada por el operador.

¿Cómo funciona Chontico Día?

Este juego pertenece a la modalidad de apuestas permanentes. Su dinámica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, además de elegir el valor de la apuesta de acuerdo con el presupuesto de cada participante.



Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados de venta y en las plataformas habilitadas por el concesionario. El sistema permite diferentes formas de juego, por lo que el valor del premio dependerá de la jugada realizada y de la cantidad de cifras acertadas durante el sorteo en vivo.



Esta modalidad se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, manteniendo una programación permanente para el público.

Publicidad

Horario del sorteo de Chontico Día

El sorteo se lleva a cabo diariamente a la 1:00 de la tarde. Una vez concluye la extracción, el operador publica los resultados en sus plataformas oficiales para facilitar la consulta de la combinación ganadora.

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente a través de medios oficiales para evitar errores o información no validada.

Publicidad

Modalidades de premios

El plan de pagos de Chontico Día contempla diferentes categorías según el tipo de apuesta registrada. El monto apostado define el valor final del premio junto con las siguientes tasas de ganancia:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: paga 308 veces el valor de la apuesta.

paga 308 veces el valor de la apuesta. Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto apostado.

entrega 400 veces el monto apostado. Tres cifras combinado: paga 83 veces el valor jugado.

paga 83 veces el valor jugado. Dos cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor apostado.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte estuvo de su lado y resultó ganador, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el documento indispensable para validar cualquier proceso de cobro. Generalmente, para reclamar se requiere:

Presentar el comprobante original sin tachones ni alteraciones.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente ante las oficinas del concesionario, donde también se aplican las retenciones tributarias de ley.

Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro vence de forma definitiva.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co