Resultados de Caribeña Día del 4 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este sábado 4 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance más reconocidas en Colombia. Como ocurre en cada jornada, la extracción se desarrolla bajo estrictas normas de control. Posteriormente, el operador publica los resultados oficiales para que quienes realizaron una jugada puedan verificar de forma rápida si la combinación elegida coincide con la ganadora.



Este sorteo se lleva a cabo todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Además de entregar premios en diferentes categorías, los recursos que genera esta modalidad contribuyen al financiamiento del sistema de salud pública del país.

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Las autoridades recomiendan consultar la información únicamente mediante los canales oficiales y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si existe algún premio.

Resultados de Caribeña Día del 4 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo de este sábado, estos serán los números de la suerte:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta cifra: Por definir

Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, es importante que usted compare cuidadosamente las cuatro cifras registradas en su comprobante con la combinación divulgada por el operador autorizado.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

Este juego hace parte del sistema de apuestas permanentes. Para participar es necesario seleccionar una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre el 0000 y el 9999, y registrar la jugada en un punto de venta autorizado.



Durante el sorteo se extraen cuatro balotas que conforman el número ganador y una quinta cifra, utilizada en determinadas modalidades del juego. El monto apostado puede ajustarse al presupuesto de cada participante, respetando los valores mínimos permitidos.

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Los tiquetes pueden adquirirse en las redes habilitadas y plataformas virtuales del operador.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza su sorteo en vivo diariamente a las 2:30 de la tarde, incluidos fines de semana y días festivos.

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Al finalizar la extracción, los números ganadores son publicados a través de las plataformas autorizadas para facilitar la consulta inmediata. Las autoridades insisten en verificar la información únicamente mediante fuentes oficiales para evitar errores durante el proceso de validación.

Plan de premios de Caribeña Día

El esquema de pagos de Caribeña Día contempla diferentes categorías, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas. Las principales modalidades de premiación son:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto jugado.

entrega 308 veces el monto jugado. Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

paga 400 veces el valor de la apuesta. Dos cifras (pata): entrega 50 veces el valor apostado.

entrega 50 veces el valor apostado. Una cifra (uña): paga cinco veces el monto jugado.

El valor final del premio dependerá de la modalidad elegida y del dinero invertido al momento de registrar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la suerte lo acompañó y resultó ganador, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el único soporte válido para realizar cualquier proceso de cobro. Generalmente, para reclamar se requiere:

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Presentar el tiquete original sin tachaduras, roturas o alteraciones.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que las sumas superiores deben gestionarse directamente en las oficinas principales. Asimismo, a estos premios se les aplican las retenciones tributarias y de ganancias ocasionales exigidas por la legislación colombiana.

Recuerde que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez vence ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva. Por seguridad, proteja el papel de la humedad y evite publicar fotos completas de su comprobante en redes sociales.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co