Resultados de Sinuano Día del 4 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día realiza este sábado 4 de julio de 2026 un nuevo sorteo de la modalidad de chance que opera diariamente en Colombia. Tras la extracción oficial, el operador divulga la combinación ganadora para que quienes adquirieron su tiquete puedan verificar de forma rápida si obtuvieron alguno de los premios disponibles.



Este juego de suerte y azar mantiene una programación diaria, incluidos domingos y días festivos. Como ocurre en cada jornada, el proceso se desarrolla bajo estrictas normas de control para garantizar la transparencia durante la extracción y la posterior publicación de los números oficiales.

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Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales autorizados y conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar si la combinación registrada coincide con la anunciada oficialmente.

Resultados de Sinuano Día del 4 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los números de la suerte:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta balota: Por definir

Es muy importante verificar cuidadosamente cada una de las cuatro cifras registradas en su comprobante, ya que cualquier diferencia puede modificar el resultado según la forma en la que haya jugado.



¿Cómo funciona Sinuano Día?

Este sorteo pertenece a la modalidad de apuestas permanentes. Su mecánica consiste en elegir un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, el cual participa en el sorteo diario realizado por el operador autorizado.



Durante la extracción también se obtiene una quinta balota, utilizada en algunas opciones específicas del juego. El monto apostado es definido libremente por cada participante y el chance puede registrarse en los puntos de venta autorizados o en las redes habilitadas para este tipo de sorteos.

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La frecuencia diaria del juego permite que cada jornada exista una nueva oportunidad de participar y consultar una combinación diferente.

¿A qué hora se juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días del año a las 2:30 de la tarde, incluyendo domingos y fechas festivas.

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Una vez concluye la extracción, el operador publica los resultados oficiales a través de sus plataformas habilitadas para la consulta inmediata de los números ganadores. Para evitar confusiones durante la verificación, las autoridades aconsejan consultar únicamente información divulgada por medios oficiales.

Modalidades de premios

El plan de pagos de Sinuano Día contempla diferentes categorías de premiación, dependiendo del tipo de jugada realizada y de la cantidad de cifras acertadas. Las principales modalidades incluyen:

Cuatro cifras directo o pleno: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto de la apuesta.

entrega 400 veces el monto de la apuesta. Dos cifras: paga 50 veces el valor jugado.

paga 50 veces el valor jugado. Una cifra: entrega cinco veces el monto apostado.

El premio final dependerá de la modalidad elegida y del dinero registrado en el comprobante al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si usted resultó ganador, debe conservar el tiquete original de la apuesta, ya que constituye el documento indispensable para iniciar cualquier trámite de cobro. Generalmente, para reclamar se requiere:

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Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Formularios adicionales cuando el premio corresponda a una cuantía mayor.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados por el operador, mientras que los montos superiores deben gestionarse directamente en las oficinas principales. Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones tributarias y de ganancias ocasionales contempladas por la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal de un año es el límite para reclamar un premio. Una vez vencido ese término, el derecho al cobro expira de forma definitiva. Por seguridad, proteja el documento del deterioro y evite compartir fotografías completas de su tiquete en internet.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co