Resultados de Chontico Noche hoy, domingo 15 de febrero de 2026: números ganadores

La expectativa crece este domingo 15 de febrero de 2026 con el sorteo del Chontico Noche, uno de los chances más jugados en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Miles de apostadores siguen atentos la transmisión oficial para conocer el número ganador que podría cambiar su suerte en cuestión de segundos.



El sorteo se realiza en la noche de hoy bajo supervisión y control de las autoridades del juego, garantizando transparencia en la extracción de las cifras. Como es habitual, los resultados oficiales se conocen al finalizar la jornada y deben verificarse únicamente en los canales autorizados del operador.



Resultados EN VIVO Chontico Noche hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial, se confirmará el número ganador completo correspondiente a esta jornada. Los resultados son los siguientes:



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Horarios del sorteo Chontico Millonario

El chance Chontico realiza sorteos diarios en dos jornadas que permiten a los jugadores participar en diferentes momentos del día:

Chontico Día: todos los días, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche:



Lunes a viernes a las 7:00 p.m.

Sábados a las 10:00 p.m.

Domingos y festivos a las 8:00 p.m.

¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar, el jugador elige un número de cuatro cifras y define el valor de su apuesta desde $500 en adelante. El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como tiendas, droguerías, supermercados o plataformas digitales habilitadas por el operador. También es posible aceptar una selección aleatoria generada por el sistema.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El plan de premios depende del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas por el jugador:

Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.



¿Ganó? así puede reclamar su premio

Si el premio es inferior a $100.000, puede reclamarse directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete. Para montos iguales o superiores, el cobro debe realizarse en oficinas autorizadas, presentando el tiquete original en buen estado, documento de identidad y los formatos requeridos según el valor ganado.



El tiquete tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado este plazo sin reclamación, se pierde el derecho al premio conforme a la normativa vigente. El Chontico Millonario opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, lo que garantiza la legalidad y transparencia del juego.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

