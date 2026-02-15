Resultados de Super Astro Luna último sorteo del domingo 15 de febrero: número y signo ganadores

En la noche de este domingo 15 de febrero de 2026 se realiza el sorteo oficial de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más consultados en Colombia por quienes apuestan a una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal. La transmisión se sigue en vivo a través de la señal de Canal 1, donde se divulga el resultado correspondiente a la jornada dominical, habitualmente programado hacia las 8:30 p.m.



Este sorteo mantiene la expectativa entre los jugadores que buscan acertar tanto el número como el signo premiado para acceder al premio mayor, cuyo monto depende del valor apostado y del nivel de coincidencia con el resultado oficial. El juego es operado por Corredor Empresarial S.A. y se desarrolla bajo la regulación de Coljuegos, entidad encargada de supervisar la legalidad y transparencia de los sorteos en el país.



Resultados de Super Astro Luna hoy, domingo 15 de febrero de 2026

Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal ganador: por definir

La información se actualiza una vez los operadores del sorteo confirman oficialmente la combinación ganadora. Los participantes deben conservar su tiquete en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar el premio en caso de resultar favorecidos.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, el jugador elige un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y selecciona uno de los doce signos zodiacales. También existe la opción de apostar el mismo número con todos los signos, lo que aumenta las probabilidades de ganar, aunque implica un mayor valor de la apuesta.

El Super Astro cuenta con dos modalidades: Astro Sol y Astro Luna. En el caso de Astro Luna, los sorteos se realizan de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:42 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m., en una transmisión en directo que garantiza el seguimiento en tiempo real por parte de los jugadores en todo el país.

