Resultados de Dorado Tarde del 24 de julio de 2026: número ganador y quinta balota del último sorteo

El cierre de la semana laboral trae consigo una renovada ola de expectativa para miles de apostadores en el centro del país. Este viernes, el sorteo del Dorado Tarde vuelve a poner a girar sus tómbolas bajo el riguroso control de las autoridades competentes, convocando la intuición y la suerte de quienes buscan asegurar un alivio económico inmediato. Con el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá, este juego de chance se consolida día a día como uno de los más tradicionales de Colombia, cumpliendo de forma paralela una función social determinante al transferir recursos a la salud pública.



Número ganador del Dorado Tarde 24 de julio:

A continuación, disponemos del recuadro oficial para registrar la combinación ganadora correspondiente a la jornada de hoy, viernes 24 de julio:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

(Nota: Este espacio será actualizado en tiempo real una vez concluya el sorteo oficial de las 3:25 p.m. y las autoridades expidan el acta de validación).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el costo de la apuesta?

La mayor ventaja operativa del Dorado Tarde radica en la flexibilidad que ofrece el esquema de chance o apuesta permanente. A diferencia de las loterías que exigen un costo fijo por billete o fracción, en este sistema el apostador define su jugada según su capacidad financiera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El usuario elige una combinación de cuatro cifras (comprendida entre el 0000 y el 9999) y decide la cifra exacta que desea apostar. Se pueden realizar jugadas desde montos muy accesibles, partiendo habitualmente de $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA) en cualquier punto de la red autorizada Paga Todo o mediante sus canales digitales de juego.



Horarios y transmisión en vivo

La cita diaria con la suerte para el Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:25 p.m. Cada sesión es vigilada en vivo por delegados de la Secretaría de Gobierno y entes reguladores para garantizar la transparencia del proceso. La emisión en directo se realiza para todo el país a través de la señal del Canal 1. Asimismo, los resultados son cargados minutos después en los terminales de venta autorizados y portales de internet oficiales.



Plan de premios

El plan de premios del Dorado Tarde premia la precisión de los jugadores liquidando los incentivos sobre el valor neto jugado (excluyendo el IVA):



4 cifras (Directo): El ganador recibe 4.500 veces el valor de lo apostado.

El ganador recibe el valor de lo apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el monto invertido.

Paga el monto invertido. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la jugada.

Retribuye la jugada. 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces lo apostado.

Para quienes desean ampliar el rango de acierto, se encuentra disponible la modalidad de chance combinado, donde se obtiene premio si los números seleccionados caen en cualquier orden, ajustando proporcionalmente la tasa de retorno.



Requisitos y guía para reclamar su premio

En caso de que su formulario resulte favorecido este viernes, debe considerar las siguientes pautas legales para el cobro del dinero:



Conservación del tiquete: El comprobante impreso es un título valor al portador. Debe conservarse libre de enmiendas, tachaduras, roturas o humedad. Documentación requerida: El beneficiario debe presentar su cédula de ciudadanía original. Sedes de cobro: Montos menores se liquidan en cualquier agencia de la red autorizada. Si la cuantía supera las 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las oficinas administrativas de la concesionaria, aplicando el descuento del 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales. Plazo de vencimiento: Según lo establecido en la Ley 1393, el apostador cuenta con un año calendario para hacer efectivo el cobro antes de que los fondos caduquen.

El nombre del sorteo rinde homenaje a la mítica leyenda de El Dorado, cuyos relatos sobre tesoros y riqueza marcaron la historia de la Sabana de Bogotá y la cultura muisca. Nacido como una alternativa de juego rápido administrada por la Lotería de Bogotá, la marca evolucionó hasta consolidar una red de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo su compromiso permanente de apoyar a los hospitales y redes de salud públicas en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.