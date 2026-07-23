Familia de María Camila Potosí dice que en necropsia de la joven no hallaron la bebé que esperaba

Se revelaron nuevos detalles sobre el crimen de María Camila Potosí, una joven de 21 años embarazada que fue reportada como desaparecida el pasado 16 de julio y cuyo cuerpo fue encontrado cuatro días después en alto estado de descomposición y con varias heridas causadas con arma cortopunzante.

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La última vez que se tuvieron noticias de la mujer fue el pasado jueves, 16 de julio de 2026, cuando una cámara de seguridad la captó cerca al puesto de salud Los Polvorines, en el sur de Cali, capital del Valle del Cauca, hasta donde llegó para su respectivo su control prenatal. Se movilizaba a bordo de una motocicleta en compañía de una mujer. Diana Carolina Velásquez, gerente de la Red de Salud Ladera de Cali, detalló que ese día “tuvo su última consulta con médico. Fue una consulta que se desarrolló de manera habitual, como dicen las guías de práctica clínica. Ingresó alrededor de las 9 de la mañana a nuestra IPS. A las 9:33 cerramos historia clínica. Ella salió, ingresó al consultorio de manera individual e hizo el seguimiento respectivo”. De acuerdo con el reporte médico, tenía 36 semanas de gestación y tenía como fecha probable de parto el próximo 10 de agosto.



¿Qué se sabe sobre la desaparición y muerte de María Camila Potosí?

Según sus familiares, la joven de 21 años desapareció en horas de la tarde de ese mismo día, cuando manifestó que regresaría al mismo puesto de salud, pero esto no habría ocurrido. Cuatro días después, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo en alto estado de descomposición y con varias heridas causadas con arma cortopunzante. El mayor Alirio Acuña, subjefe de investigación criminal de la Policía en Cali, informó que el pasado lunes, a las 5:35 de la tarde, “fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en estado de gestación en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez. Preliminarmente, las características morfológicas y prendas de vestir coinciden con la ciudadana de 21 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado jueves 16 de julio en el sur de la ciudad”.

A través de un comunicado, la Personería de Cali exigió celeridad en la investigación para identificar y capturar a los responsables de este crimen. Además, expresó “profunda preocupación por la información conocida directamente por sus familiares, tras los resultados de la necropsia practicada a María Camila Potosí, la cual evidenció que la bebé que esperaba no se encontraba en su vientre. Este nuevo hallazgo hace aún más urgente el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de la recién nacida”.



El personero Gerardo Mendoza aseguró en entrevista con Noticias Caracol en vivo que “esto escandaliza mucho más el hecho denunciado que ha venido asumiendo la Personería”, y expresó su solidaridad con la familia de la víctima. Reveló que habló con la madre de María Camila y le aseguró que hará “un seguimiento permanente” para esclarecer el crimen y “en favor de que la bebé aparezca porque no podemos permitir que este acto se quede en la impunidad”. Ana Rubi Gómez, madre de la víctima, declaró que lo que le reveló Medicina Legal “me la esperanza de que mi nieta está viva”, por lo que le hizo un llamado a quienes la tengan para que “por favor se toquen su corazón y me la devuelvan”.



“Como Ministerio Público, hacemos un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes para que adelanten todas las acciones investigativas con la mayor celeridad y desplieguen los mecanismos necesarios para dar con el paradero de la bebé, garantizando la protección de su vida e integridad. Asimismo, invitamos a la ciudadanía a suministrar, a través de los canales oficiales, cualquier información que pueda contribuir a la investigación. Cada minuto cuenta”, añadió la Personería.



Crímenes en Cali

De acuerdo con la Personería, “al 18 de julio, Cali registra 49 homicidios de mujeres, entre ellos 6 menores de edad, además de 2 feminicidios. Estas cifras reflejan una realidad que exige una respuesta firme, articulada y urgente de todas las instituciones para proteger la vida de las mujeres, las niñas y la primera infancia. No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas ni sembrando incertidumbre en nuestra ciudad”.

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“Este tipo de violencias contra las mujeres no es un hecho aislado. Desde la Personería Distrital hemos venido advirtiendo de manera reiterada sobre el incremento de las violencias basadas en género y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia, con el fin de evitar que casos como este sigan ocurriendo”, agregó. (Lea también: El duro relato de la mamá de Celeste Osorio, niña de 2 años asesinada por ladrones: "No era mala")

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL