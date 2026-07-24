SIC lanza alerta urgente por power bank de estas reconocidas marcas: hay riesgo de incendio

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó sobre varias campañas de seguridad vigentes en Colombia que involucran productos comercializados por las marcas Xiaomi, Belkin y Stanley. La entidad hizo un llamado a los consumidores para verificar si poseen alguno de los artículos incluidos en las alertas, debido a posibles riesgos relacionados con sobrecalentamiento, incendios y quemaduras. La advertencia forma parte de las acciones de vigilancia y protección al consumidor que adelanta la autoridad, con el fin de prevenir incidentes asociados al uso de productos que podrían presentar fallas de fabricación o defectos detectados después de su comercialización.



Alerta de la SIC por batería externa Xiaomi

Uno de los productos incluidos en la campaña de seguridad corresponde a la batería externa Xiaomi 33W Power Bank 20.000 mAh con cable integrado, identificada con el modelo PB2030MI. Según la información divulgada por la SIC, algunas unidades fabricadas entre agosto y septiembre de 2024 podrían presentar un problema de sobrecalentamiento en la batería. Esta situación podría aumentar el riesgo de incendio durante el uso o la carga del dispositivo.

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La entidad recomendó a los usuarios verificar si el producto hace parte de los lotes afectados. Para ello, los consumidores deben consultar el número de serie del equipo y compararlo con la información disponible en la página de soporte de Xiaomi. La revisión es importante debido a que no todas las unidades del modelo están incluidas en la alerta, sino únicamente aquellas que pertenezcan a los lotes identificados por el fabricante dentro de la campaña de retiro.



Power bank Belkin: alerta sobre riesgo de sobrecalentamiento

La segunda campaña de seguridad involucra la batería externa Belkin BoostCharge USB-C de 20.000 mAh. De acuerdo con la información compartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la alerta está relacionada con un posible defecto de fabricación en uno de los componentes internos de las celdas de ion de litio utilizadas en el dispositivo. El fabricante indicó que, bajo determinadas circunstancias, la batería podría sobrecalentarse durante su funcionamiento. Esta condición podría representar un riesgo de quemaduras para los usuarios que utilicen el producto o permanezcan cerca de este mientras está en operación.

Ante esta situación, la recomendación para los consumidores es ponerse en contacto con los canales de atención al cliente de Belkin para recibir orientación sobre el procedimiento disponible y verificar si tienen derecho a reembolso o a las medidas definidas por la compañía dentro de la campaña de seguridad. La SIC recordó que este tipo de procesos buscan retirar del mercado productos con posibles fallas o reducir riesgos para los consumidores mediante acciones correctivas.



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Alerta por riesgo en termos de viaje Stanley

La tercera alerta publicada por la entidad corresponde a determinadas unidades de las tazas de viaje Stanley Switchback y Stanley Trigger Action. La información de la SIC indica que las roscas de las tapas podrían contraerse cuando son expuestas al calor y al torque generado durante el uso habitual del producto. Como consecuencia, la tapa podría desprenderse mientras el recipiente contiene bebidas calientes, generando un posible riesgo de quemaduras para el consumidor. Por esta razón, los propietarios de estos termos fueron invitados a verificar si sus productos hacen parte de la campaña de seguridad habilitada por Stanley. La empresa dispuso canales de consulta para identificar los modelos afectados y establecer las acciones correctivas correspondientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que quienes tengan alguno de estos productos deben revisar la información suministrada por cada fabricante y confirmar si el artículo adquirido se encuentra dentro de los lotes o referencias incluidas en las campañas de seguridad. La entidad indicó que estas alertas no implican que todos los productos comercializados por las marcas presenten fallas, sino que corresponden a referencias específicas identificadas durante procesos de control y seguimiento. La recomendación general es suspender el uso de los artículos afectados cuando así lo indique el fabricante y seguir los procedimientos establecidos para inspección, reemplazo, reparación o reembolso según cada caso.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL