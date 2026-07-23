Las voces a favor y en contra de que Abelardo de la Espriella se posesione en una guarnición militar

El Senado de la República aprobó la proposición para que el presidente electo Abelardo de la Espriella pueda posesionarse en el departamento del Cauca y no en Bogotá, como normalmente lo hacen los jefes de estado. Sin embargo, aún falta la aprobación de la Cámara de Representantes para que se pueda dar la posesión fuera de la capital.

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Fue una proposición del partido aliado de De la Espriella Movimiento de Salvación Nacional en la que se anunciaba que para la posesión del 7 de agosto el Congreso pueda trasladarse al Cauca. La proposición no tienen en cuenta que la posesión se realice en una guarnición militar o en otro tipo de institución de la Fuerza Pública. La votación de la proposición resultó en 55 votos por el sí y 32 votos por el no. El debate duró más de 3 horas y si bien hubo parlamentarios que están de acuerdo en que la posesión sea fuera de Bogotá, no comparten la idea de hacerlo frente a los militares.



Las voces en contra

La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, dijo que espera en la próxima plenaria del Senado se inicie con la votación de la proposición que ella hizo en la que se aprueba que el Congreso se desplace al Cauca para la posesión, "pero se aclara que debe ser en un espacio civil, es decir, que se respeta la independencia de las fuerzas militares y el mandato básico de la democracia que es que la fuerza pública y la fuerza militar está al servicio del mandato cívico elegido por el pueblo colombiano, vía el presidente y vía el Congreso de la República".

Por su parte, el senador Rafael Nieto, del partido Centro Democrático, aseguró que la posesión de De la Espriella no se debe hacer en una guarnición militar. " Tenemos que preservar la institucionalidad democrática y el efecto simbólico y en el ejercicio simbólico el mensaje que se envía de un presidente que se posesiona frente a los militares es absoluta y completamente equivocada", aseguró Nieto. Según lo que dijeron algunos congresistas del partido Pacto Histórico, trasladar al Congreso de la República en pleno hacia el departamento del Cauca costaría unos 6.000 millones de pesos.



El investigador, docente y columnista Rodrigo Uprimny, aseguró en un texto compartido en Dejusticia que " una posesión presidencial en un cuartel expresaría simbólicamente una voluntad de militarizar el poder ejecutivo , contraria a las mejores tradiciones republicanas". El jurista agregó que "la posesión del presidente, que es un acto político, debe entonces realizarse ante el Congreso, que representa al pueblo (Constitución Política arts. 132 y 191), y no ante la Fuerza Pública, que no es jurídicamente deliberante".



Las voces a favor

Las dudas que quedaron podrían resolverse en la Cámara de Representantes, que el próximo martes debatirá este mismo asunto. "Con esa decisión del Congreso en pleno de ambas cámaras se coordinará con las mesas directivas de las dos cámaras los requerimientos que requiere el Congreso en pleno para sesionar y sobre esa base será ya perfilando la logística de detalle y se le comunicará a los invitados especiales", explicó el senador Enrique Gómez Martínez, del partido Movimiento de Salvación Nacional, uno de los autores de la proposición aprobada en el Senado.



En diálogo para Noticias Caracol, Gómez Martínez dijo que Abelardo de la Espriella, "como líder y conductor de la Nación, quiere construir un símbolo potente, real y material generando la presencia de todas las cabezas de los poderes públicos". Sara Castellanos, senadora del Partido Liberal, aseguró que la posesión del presidente electo en una guarnición militar es " para darle un mensaje de apoyo a las Fuerzas Militares , después del trato irrespetuoso y las humillaciones del Gobierno Petro. El mensaje de esperanza y respeto es para el Cauca, la región más afectada por la violencia en los últimos años". La congresista Carol Borda, también del partido Movimiento de Salvación Nacional, aseguró que la proposición para la posesión de De la Espriella es una "iniciativa de descentralización y apoyo a la Fuerza Pública"

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