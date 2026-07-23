La propuesta de matrimonio que sobrevivió a los devastadores terremotos en Venezuela

La imagen de una pancarta intacta que decía “¿Quieres casarte conmigo?” pegada en un muro rodeado por destrucción, en Venezuela, le dio la vuelta a las redes sociales. Muchos, al ver esa imagen, que representaba el nuevo inicio de un proyecto de vida de unos desconocidos, generaron reflexiones y se preguntaron si las personas dueñas del cartel lograron sobrevivir a la tragedia desatada por el doblete de terremotos. ¿Corrieron con la suerte de permanecer con vida o la pareja estaba debajo de todo el destrozo que se contemplaba en la fotografía?

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Noticias Caracol logró dar con la pareja, que lo perdió todo, pero sigue teniéndose el uno al otro. Sus nombres son Ricardo Pérez y Roxana Carmona. Hoy están en Barinas, en la casa de un familiar, para intentar recuperarse de la debacle que esto significó para su vida juntos. Ricardo relató que el letrero fue pegado por su hija de 8 años hace, más o menos, un año. Ricardo y Roxana llevan 10 años juntos. Hacer la propuesta le llevó mucho tiempo de planificación, confesó, por la situación en Venezuela. Por eso, la niña decidió guardar el letrero como un recuerdo de la unión de sus padres, que sigue pendiente; dijo que le parecía muy lindo y por eso lo pegó en la habitación de sus progenitores. Fue de las pocas cosas que no sufrió daños en la casa.

Ricardo recuerda que antes de los terremotos en Venezuela estuvo con su familia en el mercado y llegaron a almorzar. Entre 10 y 20 minutos después, cada uno se fue a sus habitaciones. De repente sonó la alarma que venía del teléfono de su esposa, que alertaba del terremoto que sentirían. “Cinco o diez segundos después todo se empezó a sacudir. Yo agarré a mis dos hijos e intenté salir de la casa y no pudimos”, relató. Ante la imposibilidad de huir, solo pudo rezarle a Dios para que nada pasara. Recuerda que los primeros cimbronazos fueron impresionantes, pero todavía permitían caminar. Luego vino la peor y más devastadora parte del terremoto. La escalera de un edificio contiguo cayó sobre la habitación de los niños. Una vez terminó todo, no podían ver nada por el polvo.



El panorama que encontraron una vez pudieron salir fue desolador. La gente estaba desesperada buscando a sus familiares y los edificios que estaban a su alrededor estaban colapsados. Fue tan grave lo que había a la vista que los niños terminaron con traumas, por lo que la familia resolvió irse a otro estado. Pero los recuerdos no se van a pesar de la distancia. Sus hijos despiertan en las noches asustados y llorando, o hay veces que no duermen bien. De hecho, a Ricardo y a Roxana también les cuesta conciliar el sueño.



La propuesta de matrimonio que quedó en “veremos”

Roxana recuerda que la propuesta de matrimonio de su pareja llegó de sorpresa. Ese día, Ricardo había llevado a la mamá de Roxana, su abuela y una prima para que estuvieran unos días con ellos en La Guaira. Dentro de la familia, todo estaba planeado para la pregunta más importante de la pareja. Recuerda que todos estaban comiendo una noche, cuando le dijeron a Roxana que cerrara los ojos. Al abrirlos, vio a su esposo salir con la pancarta junto a sus dos hijos. Roxana dio el tan esperado sí. Pero la boda todavía no se ha realizado. Los ahorros que tenían para la ceremonia fueron destinados para salir del estado. Mientras se acomodan a la nueva realidad, tienen que ajustar sus expectativas y sus ingresos.

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Roxana recuerda vívidamente cuando fueron a La Guaira otra vez, pero para ver qué podían recoger entre los destrozos. Y es que en ese momento también les llegó el mensaje de la hermana de Ricardo, quien les contó que la foto de la pancarta se había hecho viral en internet. Ellos reconocieron lo que quedaba de su cuarto. Cuando llegaron a su casa, fue de las pocas cosas que pudieron recuperar. Lo que había sobrevivido fue sustraído por saqueadores.

“Esto sobrevivió y nos lo vamos a llevar porque es un recuerdo que tenemos”, determinaron juntos. Pero también quisieron tomarse una foto con él para demostrar que sí habían sobrevivido, sanos y salvos. Ahora están llenos de agradecimiento por las oraciones y los comentarios de la gente. “Dios existe y por algo estamos vivos”, reflexionan. Y es que cuando vieron el destrozo, pudieron dimensionar que haber sobrevivido fue un verdadero milagro que, para ellos, fue incluso contra las propias leyes de la física.

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María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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