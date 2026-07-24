Esto respondió la Dian a Ministerio de Comercio tras aumento de aranceles por parte de EE. UU.

A partir de este 24 de julio, los aranceles de Estados Unidos para varios productos que importa de Colombia pasaron del 10 % al 12,5 %. La decisión afecta sectores como el de las flores, las confecciones, algunas confiterías, algunos chocolates, alimentos procesados, cosméticos y otras manufacturas, detalló la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia).

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Estados Unidos adoptó la decisión contra economías que, considera, importan importar bienes que se han producido mediante trabajo forzoso. “Es importante aclarar que esto no significa que las exportaciones colombianas sean producidas con trabajo forzoso. El cuestionamiento está dirigido al sistema institucional con el que Colombia controla lo que importa desde terceros países”, explicó la presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture.



La advertencia que había hecho el Ministerio de Comercio

A través de una carta, fechada del 22 de junio de 2026, la cartera se dirigió a la Dian recordando que se había dispuesto “establecer una prohibición expresa de importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, asignando a la DIAN, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la responsabilidad de su implementación y reglamentación”.

En la misiva se lee que “el Consejo Gremial Nacional recomendó evaluar con carácter prioritario la adopción de una medida que prohibiera el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso, acompañada de criterios objetivos de riesgo, competencias institucionales claramente definidas, mecanismos de investigación, estándares probatorios y garantías de debido proceso”.



Añade el texto que “durante las reuniones de coordinación interinstitucional sostenidas sobre este asunto, la DIAN manifestó su disposición y compromiso de liderar la expedición de la reglamentación necesaria para hacer efectiva dicha prohibición, mediante el instrumento normativo correspondiente, en coordinación con las entidades competentes”, por lo que el ministerio “urgió a adelantar las gestiones necesarias para que la reglamentación correspondiente sea expedida a más tardar el próximo 6 de julio de 2026” y para ello “el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reitera su plena disposición para brindar el acompañamiento técnico y jurídico que resulte necesario para culminar este proceso dentro del plazo señalado”.



Lo que dijo la Dian sobre esa normativa

De acuerdo con lo informado por Caracol Radio, desde la entidad informaron que “el encargado de definir la política es MinCIT, no la DIAN”. Añadió que al ministerio se enviaron los insumos sobre el tema y después los comentarios al proyecto de resolución.



Aunque parece que el nuevo impuesto del 12,5 % no bajaría, la presidenta de AmCham considera que “Colombia sí tiene un camino para buscar la reducción o eliminación del arancel. Con la llegada del nuevo gobierno, la buena dinámica entre ambos países y la voluntad de encontrar soluciones expresada tanto por el Vicepresidente electo como por el Ministro de Comercio designado existe un optimismo prudente sobre la posibilidad de avanzar rápidamente en la adopción y aplicación de medidas requeridas a partir de resultados verificables, solicitar a Estados Unidos la revisión del arancel”.

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Estos nuevos aranceles pretenden sustituir el arancel global temporal del 10 % impuesto por Trump, que expiraba este 24 de julio, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

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