Resultados de Dorado Tarde del 27 de julio de 2026: número ganador y quinta balota del último sorteo

El inicio de la última semana del mes renueva las expectativas de miles de apostadores en Bogotá y el centro del país. Este lunes, las tómbolas del Dorado Tarde vuelven a girar en una nueva jornada de azar, convocando la intuición y la suerte de una comunidad de jugadores constante. Bajo la supervisión de las autoridades competentes y con el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá, este sorteo de chance se afianza como uno de los más confiables del territorio nacional, cumpliendo además una destacada función social al destinar parte de sus ventas al financiamiento del sistema de salud pública.



Número ganador del Dorado Tarde del 27 de julio

Esta es la combinación ganadora correspondiente a hoy, lunes 27 de julio:



Número Ganador: 7 - 9 - 3 - 1

La Quinta (balota adicional): 7

(Nota: Este recuadro informativo será actualizado con los datos oficiales inmediatamente concluya la transmisión del sorteo a las 3:25 p.m. y se emita el acta formal de validación).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el costo de la apuesta?

La mayor ventaja técnica del Dorado Tarde se encuentra en la flexibilidad de la modalidad de chance o apuesta permanente. En lugar de adquirir billetes físicos o fracciones preimpresas de valor fijo, el apostador mantiene el control absoluto de su jugada.

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Para participar, la persona debe elegir una combinación numérica de cuatro dígitos (entre el 0000 y el 9999) y definir de manera autónoma la cantidad de dinero a invertir. Las apuestas legales se pueden realizar desde montos mínimos como $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA correspondiente) en la red de comercialización Paga Todo o mediante sus aplicativos y plataformas digitales autorizadas.



Horarios y canales de emisión

La cita con la fortuna para el Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:25 p.m. Cada sesión es supervisada en tiempo real por delegados de la Secretaría de Gobierno y entes reguladores para respaldar la legalidad de las balotas. La emisión en vivo se efectúa a nivel nacional por la señal del Canal 1. Asimismo, los resultados son cargados minutos después en la red de terminales de venta autorizados y portales web especializados.



Estructura del plan de premios

El plan de premios del Dorado Tarde remunera la exactitud de los números seleccionados, calculando los pagos sobre el valor neto de la apuesta (sin incluir el IVA):



4 cifras (Directo): Retribuye 4.500 veces el valor de lo apostado.

Retribuye el valor de lo apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el monto invertido.

Paga el monto invertido. 2 cifras (Pata): Otorga 50 veces la suma jugada.

Otorga la suma jugada. 1 cifra (Uña): Devuelve 5 veces lo apostado.

Para quienes prefieren incrementar las opciones estadísticas de acierto, existe la modalidad del chance combinado, donde se obtiene premio si las cifras escogidas coinciden en cualquier orden, ajustando proporcionalmente la tasa de retorno.



Requisitos y guía para reclamar su premio

Si su formulario resulta favorecido en la jornada de este lunes, es indispensable seguir el procedimiento legal establecido para el cobro del dinero:



Custodia del tiquete: El formulario original impreso es un título valor al portador. Debe conservarse libre de enmiendas, tachaduras, roturas o humedad. Identificación requerida: El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original. Puntos de pago: Las cuantías menores se redimen directamente en las agencias de la red autorizada. Si el premio supera el límite legal de 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las sedes administrativas de la concesionaria, aplicando la retención del 20% por concepto de impuesto a las Ganancias Ocasionales. Plazo de vencimiento: De acuerdo con la Ley 1393, el apostador dispone de un plazo límite de un año calendario para hacer efectivo el cobro antes de que los fondos expiren.

El nombre del sorteo rinde homenaje a la mítica leyenda prehispánica de El Dorado, cuyos relatos sobre imperios de riqueza marcaron la historia de la Sabana de Bogotá y la cultura muisca. Nacido como una opción de juego diario bajo la administración de la Lotería de Bogotá, la marca evolucionó progresivamente hasta consolidar una red de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo su compromiso constante de transferir recursos hacia los hospitales públicos e instituciones de salud en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.