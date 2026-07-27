¿Busca trabajo? Abren 1.082 vacantes de empleo en Bogotá para quienes cumplan estos requisitos

Las personas que buscan empleo en Bogotá cuentan con una nueva oportunidad para acceder al mercado laboral. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), a través de la estrategia Talento Capital y en coordinación con la Agencia Distrital de Empleo, anunció la apertura de 1.082 vacantes en diferentes sectores económicos de la ciudad. La convocatoria permanecerá habilitada hasta el sábado 1 de agosto de 2026 y el proceso de inscripción se realizará de manera virtual por medio de la plataforma del Servicio Público de Empleo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las oportunidades están dirigidas a candidatos con diferentes perfiles académicos y laborales, desde personas que buscan su primer empleo hasta profesionales especializados. Además, la convocatoria contempla acciones para ampliar el acceso al empleo a poblaciones que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para vincularse al mercado laboral. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, las vacantes corresponden a empresas de sectores como salud, comercio, logística, manufactura, industria, tecnología, transporte, servicios y construcción.



¿Quiénes pueden aplicar a estas vacantes de empleo en Bogotá?

La convocatoria incluye oportunidades para distintos grupos poblacionales, con el propósito de ampliar el acceso al empleo formal. La distribución de las vacantes es la siguiente:



326 vacantes destinadas a promover la contratación de personas con discapacidad.

vacantes destinadas a promover la contratación de personas con discapacidad. 293 ofertas dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años.

ofertas dirigidas a jóvenes entre los 18 y 28 años. 156 puestos para personas mayores de 50 años.

puestos para personas mayores de 50 años. 130 oportunidades para aspirantes sin experiencia laboral.

oportunidades para aspirantes sin experiencia laboral. 272 vacantes orientadas a perfiles técnicos, tecnólogos, profesionales y personas con estudios de posgrado.

Cargos disponibles en la convocatoria de empleo en Bogotá

Entre los perfiles que actualmente requieren las empresas participantes se encuentran cargos administrativos, comerciales, operativos, tecnológicos y del sector salud. Algunas de las vacantes disponibles son:



Abogado senior.

Administrador de casinos.

Analista de aduanas.

Analista de control financiero.

Analista de soporte administrativo.

Analista de gestión de pedidos.

Analista de experiencia del proveedor.

Asesor comercial deportivo.

Asesor de ventas de equipos médicos.

Asesor de ventas de farmacia.

Asistente administrativo.

Automation Analyst.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar administrativo en salud.

Auxiliar contable.

Auxiliar de almacén.

Auxiliar de archivo.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar para central de esterilización.

Auxiliar para imágenes diagnósticas.

Auxiliar de experiencia del paciente.

Auxiliar de instalación motorizado.

Auxiliar de panadería y pastelería.

Auxiliar de servicios generales.

Camarero para hospitales y hoteles.

Auxiliar de soporte.

Auxiliar de tecnología.

Apoyo administrativo.

Apoyo para mesa de ayuda IT.

Cajero.

Profesional en contabilidad.

Consultor comercial externo.

Conductor de bus biarticulado.

Controlador de materiales.

Coordinador de comercio exterior.

Customer Experience Analyst.

Médico especialista en radiología.

Domiciliario con moto.

Enfermero profesional.

Ejecutivo de soporte comercial.

Full Stack Engineer.

Help Desk Analyst.

Profesional jurídico.

Junior Technical Support Engineer.

Líder de planeación financiera.

Linux and Kubernetes SRE.

Médico general.

Profesional en optometría.

Médico especialista en cardiología.

Médico especialista en medicina interna.

Médico especialista en urología.

Programador de máquinas automatizadas.

Residente de electricidad.

Técnico electromecánico.

Técnico en mantenimiento de maquinaria industrial.

Técnico motorizado FTTH.

Third Party Risk Specialist.

Trade Investment & Finance Analyst.

Trade Investment & Finance Junior Analyst.

Vendedor.

La oferta puede variar durante los próximos días, ya que las empresas actualizan permanentemente sus procesos de selección conforme se van ocupando las plazas disponibles.



¿Cómo postularse a las vacantes de empleo?

Las personas interesadas deberán realizar el proceso de inscripción mediante la plataforma del Servicio Público de Empleo. Para aplicar es necesario:



Registrarse en la plataforma del Servicio Público de Empleo. Crear o actualizar la hoja de vida con la información académica y laboral. Buscar las vacantes disponibles en Bogotá. Seleccionar aquellas que se ajusten al perfil del candidato. Enviar la postulación antes del cierre de la convocatoria.

Las empresas serán las encargadas de revisar las hojas de vida y contactar a quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada cargo.



También hay atención presencial para quienes necesiten orientación

Además del proceso virtual, la Agencia Distrital de Empleo mantiene disponible un punto de atención para las personas que requieren apoyo durante la inscripción o la actualización de su hoja de vida. La sede funciona en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. En este espacio los ciudadanos pueden recibir asesoría para:



Registrar correctamente su hoja de vida.

Actualizar su información laboral.

Identificar vacantes acordes con su perfil.

Fortalecer competencias para procesos de selección.

Participar en orientación sobre habilidades blandas como liderazgo, comunicación y preparación para entrevistas.

Cuando el perfil del aspirante coincide con los requisitos establecidos por las empresas, la Agencia Distrital de Empleo remite directamente la hoja de vida para continuar con el proceso de selección. Según la información entregada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la mayor demanda de personal se concentra en personas con formación de bachillerato, educación media y estudios universitarios. No obstante, la convocatoria también contempla oportunidades para aspirantes que no cuentan con un nivel educativo específico.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co