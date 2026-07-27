¿Cómo funcionaba supuesta red por la que investigan a Juliana Guerrero y a su hermana?

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero por presuntos hechos de corrupción en contratación pública. Son señaladas de liderar una presunta red de tráfico de influencias que vendría operando desde el segundo semestre de 2024. Según los chats, testimonios y consignaciones bancarias presentados por la revista Semana, las hermanas hacían millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos en los ministerios del Interior y de Vivienda.

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Las tarifas estarían establecidas así: la primera cita con ellas tendría un valor de 1 millón de pesos. El pago por la gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se les debía dar el 10 % del valor de cada proyecto. “Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10 % de cada mejoramiento de vivienda por municipio”, declaró uno de los empresarios, quien contó que era directamente Verónica Guerrero la que les daba una actualización de las gestiones, que incluso se comprometía a dar respuestas en determinados plazos, como lo demostraría un chat del 20 de marzo del 2025.

De acuerdo con las denuncias, uno de los contratistas dijo que las hermanas Guerrero le habían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios.



Empresario: Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa.

Verónica: Ya Hacienda está terminando para mandar a minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please.



En los mismos chats se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dinero e, incluso, se referirían al presidente Gustavo Petro como “el jefe de jefes”.

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Los comerciantes entrevistados aseguraron que Juliana Guerrero y su hermana Verónica no les cumplieron. Sostienen que alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos, pero que ellas dejaron de responder los mensajes.



“Facilitadores de corrupción”

Andrés Hernández, director de la ONG Transparencia por Colombia, considera que “el caso ilustra lo que hoy se conoce como facilitadores de corrupción; es decir, personas poderosas que sirven de puente entre funcionarios y actores interesados en capturar recursos públicos. Sin estas personas, difícilmente la corrupción tendría el alcance que ha logrado en Colombia”.

Por otro lado, cuestionó la reacción del presidente Gustavo Petro, quien a través de X aseguró que el artículo demuestra que las barreras anticorrupción de su gobierno han funcionado, además de pedir a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios, devolver el dinero si lo recibieron y colaborar con la justicia. “Es tan decepcionante la manera como reacciona el presidente Petro al escándalo. Pareciera mostrar nuevamente tolerancia con las presuntas irregularidades de personas cuestionadas cercanas a él, evitando la responsabilidad que le compete a él y a su gobierno por permitir la cercanía de estas personas facilitadoras de presunta corrupción”, señaló Hernández. (Lea también: Petro se refirió a revelaciones sobre supuesta red de corrupción que lideraría Juliana Guerrero)

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Frente a estas denuncias, Juliana Guerrero negó haberse reunido con contratistas, intermediarios o supuestos empresarios para gestionar contratos y tampoco haber recibido comisiones o cualquier otro beneficio por aparentes gestiones de contratos.



“Protección especial”

El analista Juan Carlos Flórez considera que “estas jóvenes tuvieron su meteórico ascenso por una razón que todo el país conoce: la protección especial que les brindó el presidente Gustavo Petro”. Aunque aclaró que se debe respetar la presunción de inocencia, “estos chats revelan una relación del presidente Petro hacia quienes le rodeaban, que además es causa de buena parte de los desaciertos y los fracasos de su gobierno, de aquello que no pudo llevar a cabo. De un lado, el presidente Petro prácticamente nunca se reunía con la mayoría de sus ministros, fuera de los shows televisados que se presentaban como consejos de ministros, que era él regañando a los ministros, pero sin nunca plantearse ‘qué responsabilidad tengo yo en que ustedes no hayan llevado a la práctica sus tareas’. De manera que su estilo de gobierno, bastante extraño, basado en la impuntualidad, en el no cumplir con las citas, descuidaba las tareas del gobierno mientras a su alrededor pelechaban personas que gozaban de su amistad y que utilizaban esa amistad para obtener acceso exprés a las más distintas instancias del gobierno”.

“Al mismo tiempo que se había echado muy fuertes discursos contra la corrupción como senador y representante a la Cámara, como presidente miró para el techo en los escándalos de corrupción que afectaban a su propio gobierno. Como Pilatos ante la corrupción, Petro todo el tiempo se lavó las manos”, agregó, aseverando que “no dio ejemplo enfrentándola todo el tiempo y yendo hasta las últimas consecuencias”.

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